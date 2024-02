‘Scherzi da preti in casa canonica’ al Teatro Madrearte

Antonio Diana in scena a Villaricca (NA) dal 22 febbraio al 3 marzo

Dopo essersi dedicato con successo all’arte della ventriloquia, che lo ha visto in tour ed in programmi TV nazionali, Antonio Diana torna in scena con la commedia teatrale ‘Scherzi da preti in casa canonica’.

Un ritorno alla prosa per l’autore – attore e regista, Direttore del teatro Madrearte di Villaricca (NA) dove debutterà dal 22 febbraio al 3 marzo.

Con il lavoro comico da lui stesso scritto, diretto e interpretato, prodotto dal Teatro Madrearte, il poliedrico Antonio Diana, che per l’occasione sarà affiancato dai bravi Antonio Dell’isola, Ciro Bianco e Martina Brescia, presenta una messinscena che unisce le versioni precedenti ‘Scherzi da preti’ e ‘Racconti e scherzi da preti’ già in scena tra il 2017 e il 2019.

Spiega lo stesso Antonio Diana:

Nello spettacolo è possibile prendere atto della vita comune di tre sacerdoti che si divertono, con una sintonia onirica, narrando episodi dei praticanti delle loro comunità parrocchiali, facendo rimbalzare argomenti di vita quotidiana tra burle e scene mistiche che invitano a passare attraverso il filtro – setaccio ogni azione umana. Architettati alla perfezione con una perfida regia, i ripetuti scherzi rappresentano l’anima costante della commedia ambientata in una casa canonica, dove i tre sacerdoti affidati a rispettive comunità parrocchiali, vivono brevi ma intensi momenti di vita comune che passano dal confronto delle loro esperienze di vita a ripetuti scherzi, nei confronti di Giano novello sacerdote.

Nella prossima stagione teatrale la commedia ‘Scherzi da preti in casa canonica’ sarà distribuita nei piccoli e grandi circuiti teatrali nazionali.

Orario spettacoli:

feriali ore 21:00

festivi ore 20:00