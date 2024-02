Rinaldi sul Tavolo ‘Phase Out’ di Civitavecchia (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ieri 19 febbraio, ha partecipato al tavolo, coordinato dalla Vicepresidente, Roberta Angelilli, sulla ‘Phase out’ di Civitavecchia (RM) per la conversione, entro il 2030, della centrale ENEL a carbone.

Un tavolo necessario, che in qualche modo guarda al futuro di Civitavecchia, polo strategico per tutta la regione. La missione è raggiungere i valori stabiliti, entro il 2050, per limitare le emissioni in atmosfera.

I tempi sono maturi per dare le giuste risposte a questo territorio, in accordo con tutti gli stakeholder, per una programmazione minuziosa e rispettata da tutti per raggiungere gli obiettivi concordati.