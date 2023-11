Santa Balera, rassegna per generazione Z del liscio in Emilia-Romagna

Dieci appuntamenti dal 9 novembre al 21 dicembre per mettere al centro i nuovi talenti della musica popolare e le balere

Nell’ambito della maratona ‘Vai Liscio’, partita il 6 ottobre a Faenza (RA) insieme al MEI, il programma di concerti per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dal 9 novembre arriva Santa Balera, una rassegna a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, reduce dallo straordinario successo della sua ultima edizione, dedicati alla generazione Z del liscio.

Dieci appuntamenti fino al 21 dicembre per mettere al centro i nuovi talenti della musica popolare e le balere, tra le più colpite dalla crisi provocata prima dalla pandemia e poi dall’alluvione.

Se da un lato, infatti, obiettivo del progetto ‘Vai Liscio’ è sconfinare oltre i luoghi della tradizione – tra teatri, musei e cinema – per incontrare ospiti prestigiosi di diverse provenienze musicali in un percorso di condivisione dei saperi e rigenerazione musicale, in Santa Balera è altrettanto forte l’intenzione di sostenere le balere e le scuole di ballo come elementi centrali dell’identità di un territorio e di una comunità che condivide momenti unitari attraverso la musica.

In quest’ottica, il MEI consegnerà in ogni occasione una targa di Balera Storica a ognuna delle dieci location coinvolte con il patrocinio di Obis, l’Unione delle Orchestre da Ballo, AudioCoop, il coordinamento delle etichette discografiche indipendenti italiane, e il SILB, il Sindacato dei Locali da Ballo Italiani.

Il programma di Santa Balera mette insieme alcune degli artisti, band e cantautori che più di altri hanno saputo portare il Liscio nel Nuovo Millennio.

Tra i tanti, anche i più recenti vincitori del contest ‘Il Liscio nella Rete’ dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della Generazione Z della musica popolare dell’Emilia-Romagna, a cura del MEI dal 2016.

Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di Rekeep, e coordinato da ATER Fondazione, in collaborazione con la Fondazione Entroterre, Egea, Cronopios, MEI – Meeting Etichette Indipendenti e con il patrocinio di SIAE e Nuovo IMAIE.