Napoli, apertura Sportello Spazio Comune Rifugiati e richiedenti Asilo

L’inaugurazione è in programma il 9 novembre

Domani, giovedì 9 novembre, alle ore 15:00, presso il bene confiscato sito a via Vespucci n. 9, Comune di Napoli e UNHCR inaugurano lo Sportello Spazio Comune per l’integrazione e la cittadinanza dedicato a Rifugiati e richiedenti Asilo.

Il progetto Spazio Comune rientra in un programma nazionale dell’UNHCR con le principali città italiane firmatarie della Carta per l’Integrazione, con la quale esse si impegnano a rendere le città accoglienti e fruibili per richiedenti asilo e rifugiati.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i servizi immediatamente disponibili e le attività programmate in collaborazione con gli altri enti.

Seguiranno testimonianze dirette di operatori e beneficiari e, a conclusione dell’evento, musiche e danze a cura delle principali comunità migranti.

Interverranno:

Luca Fella Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali;

Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità;

Chiara Cardoletti, Rappresentante UNCHR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino;

Savary Ravendra, Jeganesan Consigliere Comunale aggiunto;

FatouDiako, Presidente Consulta degli Immigrati.