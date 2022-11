Sanità, Lombardia prima regione ‘HPV free’ d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del Tumore della Cervice abbiamo voluto ribadire l’importanza della prevenzione, la carta vincente per la battaglia contro i cancri HPV correlati.

Il tumore alla cervice uterina rappresenta il quarto tumore ginecologico più diffuso che colpisce il collo dell’utero e con cui convivono 51mila donne italiane.

Per questo, nel solco di una politica che guarda al miglioramento della qualità di vita dei cittadini lombardi, ho presentato una mozione per rendere gratuita la vaccinazione anti-HPV per le donne al venticinquesimo anno d’età.