Salme al palo in Campania per essere cremate, la denuncia Assofuneral

L’associazione: ‘Famiglie su tutto il territorio stanno aggiungendo sofferenza al dolore della perdita’

Salme al palo in Campania perché alcune ASL non preleverebbero il DNA. Lo denuncia Assofuneral, che parla di ‘rischio paralisi’ se la situazione non dovesse sbloccarsi velocemente.

Un video girato in queste ore dal Segretario dell’associazione di categoria degli impresari funebri Gennaro Tammaro mostra auto ferme con feretri bloccati al proprio interno: si tratta di alcuni dei cari defunti che non possono attualmente essere cremati, come da volontà delle famiglie, perché alcune ASL non preleverebbero il DNA, passaggio necessario prima di eseguire la cremazione.

Per motivi sindacali, sembrerebbe

spiega Tammaro che ricorda che esiste una norma regionale, DCA 59/2017, che