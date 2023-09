Tomy Blu nuova rivelazione nel canto pop-rock

Dopo i successi estivi, l’artista caudino lavora al suo secondo disco

Nel panorama musicale italiano c’è una nuova rivelazione tra gli artisti emergenti, si chiama Tomy Blu, nome d’arte di Antonio Pallotta.

Cantautore ventinovenne, origini beneventane, studente al secondo anno del triennio in canto pop-rock presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento, Tomy Blu sta riscuotendo un grande consenso di pubblico e di critica.

Il 7 giugno scorso ha pubblicato il suo primo EP: ‘Follia’. Sei brani, musicalmente poliedrici e dai testi ricercati e profondi, disponibili sulle principali piattaforme musicali, tra le quali Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Music.

Un album in cui la metafora rappresenta l’architrave retorico delle canzoni, all’interno delle quali le storie d’amore diventano diamanti e gli sguardi penetranti assumono la forma di fendenti.

L’Extended Play è un vero e proprio viaggio alla ricerca di sé stessi, con inviti ad osare, a sfidare le paure ed esorcizzare ‘fantasmi’ che troppo spesso si trasformano in limiti, in barriere che ci tengono confinati in aride confort zone.

‘Follia’ è tutto questo e molto altro ancora.

Nei pezzi di Tomy Blu sono riconoscibili le sue influenze musicali da: Lucio Battisti a Riccardo Cocciante e Mina, passando per i maggiori interpreti del rock di casa nostra quali Litfiba e Vasco Rossi.

Un ventaglio sonoro variegato e multiforme, quindi, con riflessioni letterarie, Fernando Pessoa e John Milton su tutte.

Antonio Pallotta ha scelto il suo pseudonimo perché Tomy era il nome con cui amici e parenti lo chiamavano da piccolo, mentre Blu è il colore del mare e delle emozioni che il cantautore caudino esprime attraverso le sue canzoni, nonché la profondità dell’orizzonte del mare che simboleggia il suo ottimismo.

Queste emozioni hanno avvolto appieno il nutrito pubblico che partecipa alle sue esibizioni dal vivo, non trascurando le sue origini si è presentato prima a Montesarchio, nella piazza principale, poi a Benevento, nell’ambito della 44a edizione della kermesse ‘Città Spettacolo’.

Successivamente Tomy Blu è salito sul palco di Apollosa per poi esibirsi davanti a più di mille persone in piazza Annunziata, ad Airola, con una partecipazione straordinaria in una serata organizzata a scopo benefico. Al termine di una performance da brividi ha riscosso applausi e consensi incondizionati.

La numerosa platea affascinata ed emozionata, infatti, gli ha tributato una lunga standing ovation che sta a dimostrare quanto Tomy Blu sia già entrato nel cuore del pubblico che lo segue.

Tomy Blu è già tornato in studio di registrazione per iniziare a lavorare al suo secondo disco, che vedrà la luce entro la fine del 2023.

Il pop sarà sempre il denominatore comune del nuovo album, in attesa della definizione delle prossime esibizioni dal vivo e televisive.