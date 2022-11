Roma, Giannini: ‘Ciclabile Pineta Sacchetti va rimossa’

Riceviamo e pubblichiamo.

Passato oltre un anno dall’insediamento della Giunta Gualtieri è ora che Roma Capitale affronti il nodo della disgraziata ciclabile Gemelli – Battistini, una pista sempre deserta, concepita male, pericolosa e grande ostacolo al traffico veicolare che, in quel tratto di via della Pineta Sacchetti, è sempre in tilt.