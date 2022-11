Turchetti, UIL Viterbo su disparità retributive

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 49,6% dei dichiaranti della Tuscia ha un reddito annuo inferiore a 15mila euro. Soltanto il 3,3% invece ne ha dichiarato uno superiore ai 55mila euro.

A conti fatti il reddito medio annuo imponibile in quest’area della regione è stato di 18.874 euro. Tutto emerge dal dossier che la Uil del Lazio e l’Istituto di ricerca EURES hanno realizzato analizzando le dichiarazioni dei redditi del 2021 dei cittadini della regione.

Dal dossier emergono chiaramente le disuguaglianze tra territori. Disuguaglianze che prendono forma mettendo a confronto il reddito medio della Tuscia con quello delle altre province.

È un divario retributivo che pesa ancor di più in questo periodo di inflazione galoppante. È una disparità che ha fatto salire a 18.187 le persone che nel 2021 hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, erano state 12.449 nel 2019. Anche le ore di cassa integrazione sono indicative: 679mila quelle concesse dall’INPS a lavoratori e lavoratrici da gennaio a settembre 2022, erano state 480mila nello stesso arco temporale del 2019.

Non è un caso se in tutta la regione ci sono oltre 140mila famiglie in condizioni di povertà. Cifra che testimonia la necessità di una crescita strutturale del Paese, che sia più equa e che non metta a rischio la coesione sociale.