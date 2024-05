Rete CUG Città Metropolitana Napoli, convegno benessere organizzativo

In programma il 27 maggio nella sala del Consiglio Metropolitano del complesso monumentale di Santa Maria la Nova

Riceviamo e pubblichiamo.

Un convegno dal titolo ‘Benessere organizzativo: gentilezza e accoglienza, territori a confronto’ per comprendere quali strumenti mettere in campo per creare un ambiente di lavoro appagante per tutti i lavoratori.

L’evento, che si terrà lunedì 27 maggio 2024, dalle ore 10:00 alle ore 13.:30, presso la sala del Consiglio Metropolitano del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, è promosso dalla rete CUG – Comitati Unici di Garanzia istituita dalla Città Metropolitana di Napoli e vede la partecipazione della Consigliera Nazionale di Parità e di quelle di Regione Campania, Regione Puglia, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Foggia, Provincia di Campobasso e Provincia di Isernia, delle Presidenti dei CUG delle tre principali Università di Napoli – Federico II, Parthenope e L’Orientale -, della direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa, nonché dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

Durante la mattinata di lavori sarà presente anche una formatrice counselor, coach professionista, esperta in mindfulness.

Tra le associazioni aderenti ‘Donne e Scienza’ e ‘Cor et Amor’.

L’incontro si inserisce nell’ampio programma di iniziative, attività, seminari e momenti di confronto messo in campo durante tutto l’anno nell’area metropolitana di Napoli e nella Daunia, territori insigniti del titolo di ‘Capitale di Costruiamo Gentilezza 2024’.

Programma