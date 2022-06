Regione Lazio, appuntamenti del 27 giugno 2022

Impegni istituzionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ore 10:30 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti inaugura i cantieri di via Rinaldo D’Aquino a Roma e di via Federico Di Donato a Guidonia (RM) per la realizzazione della rete stradale in vista della Ryder Cup.

Partecipano l’Amministratore Unico di ASTRAL, Antonio Mallamo e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

L’appuntamento è presso via Rinaldo D’Aquino, intersezione via Dante da Maiano, a Roma.

Ore 19:00 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all’evento L’asSociata, presso i Giardini del Verano a Roma.