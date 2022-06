Napoli, controlli aree movida, zone grandi eventi e piazza Garibaldi

I controlli della Polizia Locale nel weekend

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questo fine settimana i controlli della Municipale hanno interessato le aree della movida cittadina e le zone dei grandi eventi ed il presidio di piazza Garibaldi.

Gli Agenti della Polizia Locale impegnati nella zona dello Stadio Maradona per il concerto di Ultimo, hanno provveduto a identificare, allontanare e denunciare 10 parcheggiatori abusivi intenti ad operare nell’area di Fuorigrotta.

Nello stesso ambito sono stati elevati 15 verbali per occupazioni abusiva di suolo pubblico ed effettuati sequestri a venditori abusivi di gadget e bibite varie, nonché proceduto ad elevare numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada prelevando 95 veicoli con i carri gru.

Per l’applicazione delle norme che regolano la movida cittadina dal lungomare alle aree di Chiaia, nel Centro Storico e al Vomero sono stati effettuati numerosi controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali e pizzerie, elevando 30 verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Gli Agenti della Polizia Turistica, nella notte a Piazza Vittoria, hanno sorpreso un tassista abusivo che con auto privata trasportava passeggeri a pagamento, il quale è stato verbalizzato ai sensi dell’art. 85 comma 4 del Codice della Strada per illecito noleggio con conducente, con il veicolo sottoposto a fermo.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati

264 controlli ed elevati 237 verbali che hanno portato al sequestro di

22 veicoli di cui 2 con targa straniera e prelevato un totale di 112 veicoli con carri gru.

In piazza Garibaldi gli Agenti della U.O. San Lorenzo, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dei mercatini abusivi che si svolgevano in tarda serata, all’atto di procedere al sequestro nei confronti di una donna che senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa e tantomeno sanitaria vendeva cibo da asporto sulla pubblica via, si sono trovati accerchiati e aggrediti da un centinaio di cittadini extracomunitari, intervenuti a supporto della donna dopo che questi era andata in escandescenza ed aveva iniziato ad inveire contro gli agenti lanciando nella loro direzione il cibo cucinato, accanendosi anche sulle auto del Corpo.

Il tempestivo intervento in ausilio di altri equipaggi della Municipale ha evitato ulteriori e più gravi conseguenze. Sono 5 gli operatori che hanno riportato ferite ed a cui sono stati diagnosticati 5 giorni di referto.

La donna, tale E. J. di anni 30 di nazionalità nigeriana, che durante l’aggressione aveva tentato di dileguarsi nei vicoli della zona, è stata fermata nella vicina via Venezia ed accompagnata negli Uffici del Comando dove, su disposizione del Magistrato di turno, è stata denunciata a piede libero.