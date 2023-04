‘Racconti del terrore’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena il 22 aprile a Roma

Sarà in scena sabato 22 aprile, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma il reading teatrale ‘Racconti del terrore’ di Edagar Allan Poe, con Manfredi Gelmetti e con Paolo Monaldi alle percussioni ed effetti sonori.

Una messa in scena di Manfredi Gelmetti e Paolo Monaldi.

I ‘Racconti del terrore’ di Edgar Allan Poe, un horror appartenente alla categoria dei classici, sono brevi racconti inquietanti e fantastici che hanno fatto la storia del genere horror.

Questa serie di brevi storie tratta di argomenti mistici narrati con un fascino gotico, incontrano vicende di vario genere che hanno appassionato e appassionano ancora oggi moltissimi lettori.

Mistero, Incubo, Fantasia e Terrore, omicidi che si susseguono, storie di morti e di fantasmi, di significati celati dietro terrificanti incubi.

I ‘Racconti del terrore’ di Poe sono intriganti, inquietanti e amplificati da un’indagine psicologica che l’autore conduce sugli individui del suo tempo.

Proprio questo scavare a fondo che lo scrittore pratica è l’aspetto che mette più paura della sua opera, perché ci porta a scoprire la trama di intrecci fitti nella mente di ciascun individuo, quella che più terrorizza qualsiasi essere umano.

Edgar Allan Poe oltre ad essere uno scrittore straordinario, si mostra con questa sua opera un maestro del terrore, ispirato anche dall’epoca di evoluzione e allo stesso tempo di cupo cambiamento a lui contemporanea.

Perché conoscere l’uomo e la sua identità nascosta è un’impresa che Poe cerca di portare a conclusione nei suoi ‘Racconti del terrore’, ma la strada verso l’intimo inconscio e, tante volte, anche conscio umano è oscura e spaventosa.

In questa messa in scena voce, gesti, suoni evocheranno stati d’animo e suggestioni per trasmettere al pubblico l’inquietudine profonda che i personaggi provano di fronte alla rivelazione dell’ignoto.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71

00181 Roma

parcheggio gratuito

Biglietti:

€20,00 intero

€16,00 ridotto gruppi almeno 5 persone

€12,00 Cral e Convenzioni

€8,00 under 25, over 65, invalidi e accompagnatori

Info e prenotazioni:

392-4406597 – teatrovillalazzaroni@gmail.com www.teatrovillalazzaroni.com