Consiglio Lombardia: insediate le prime 5 Commissioni consiliari

Romani: ‘L’attività legislativa entra nel vivo: le Commissioni dovranno essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Abbiamo avviato oggi l’insediamento delle Commissioni regionali che completeremo nella giornata di domani: l’attività legislativa del Consiglio regionale in questa XII legislatura è pronta così ad entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi. Mi auguro che le Commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani che ha avviato oggi le procedure di insediamento delle Commissioni consiliari.

Questo pomeriggio, 18 aprile, sono stati eletti i Presidenti e i rispettivi uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità.

Domani mattina sarà la volta delle altre Commissioni permanenti:

Ambiente, energia e clima, protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna e foreste;

Sostenibilità sociale, casa e famiglia; e, nel pomeriggio, delle cinque Commissioni speciali – Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; Autonomia e riordino autonomie locali; Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali; Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

Presidente della Commissione Bilancio è Davide Caparini, Lega, che ha ottenuto 48 voti. Caparini, 56 anni, bresciano, è stato più volte deputato e negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di Assessore al Bilancio di Regione Lombardia.

Vice Presidente è stata eletta Chiara Valcepina, FdI, avvocata e Consigliere comunale a Milano. Consigliere Segretario è stato eletto Pietro Bussolati, PD.

Matteo Forte, Fratelli d’Italia, 38 anni, milanese, è il Presidente delle Commissione Affari Istituzionali eletto con 48 voti e 31 schede bianche. Forte è laureato in Storia ed è stato Consigliere comunale a Milano.

Completano l’Ufficio di Presidenza della Commissione il Vice Presidente Angelo Orsenigo, PD, eletto a Como, già Consigliere nella scorsa legislatura, 31 voti, e la Consigliera Segretaria Marisa Cesana, Lombardia Ideale, nata nel 1974, lecchese e già Assessore e Sindaco del Comune di Monguzzo.

In Commissione Sanità è stata eletta Presidente Patrizia Baffi, FdI, con 46 voti. Baffi è nata a Maleo e risiede a Codogno (LO). È al suo secondo mandato da Consigliere regionale e si occupa professionalmente di sanità e assistenza.

Vice Presidente è risultato eletto Roberto Anelli, Lega, con 48 voti, nella passata legislatura capogruppo. Consigliere segretario è invece Carmela Rozza, PD.

La Commissione Attività Produttive sarà presieduta da Marcello Ventura, 57 anni, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia a Cremona, del cui Consiglio Comunale ha fatto parte per tre mandati. Ventura è laureato in Giurisprudenza, di professione fa l’assicuratore ed è stato anche Consigliere provinciale. È stato eletto Presidente con 48 voti.

Vice Presidente sarà Silvia Scurati, nata nel 1978, eletta per la Lega nella circoscrizione di Milano, attiva politicamente dal 1994, giornalista pubblicista. Consigliere segretario è stato eletto Onorio Rosati, 60 anni, eletto a Milano per Alleanza Verdi e Sinistra che fra gli altri incarichi è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano.

Sia Scurati che Rosati sono alla loro seconda legislatura regionale, Rosati è ritornato in Consiglio dopo essere stato Consigliere per il PD nella X Legislatura.

Infine, l’ultima Commissione riunitasi in giornata, la ‘Territorio, Infrastrutture e Mobilità’, ha eletto alla carica di Presidente il Consigliere Jonathan Lobati, Forza Italia, nato a San Giovanni Bianco, BG, nel 1988 e residente a Lenna in Val Brembana, Comune di cui è stato Sindaco per due mandati. Lobati ha ottenuto 48 voti così come il Vice Presidente, Giuseppe de Bernardi Martignoni, FdI.

Consigliere Segretario è stato eletto il Consigliere brianzolo Luigi Ponti, PD.

Di seguito le 9 Commissioni permanenti con le relative competenze

I Commissione – Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate

Programmazione; coordinamento della finanza pubblica; bilancio e fiscalità; credito; istituti ed enti di credito; demanio e patrimonio; accordi di programma; contratti ed appalti della pubblica amministrazione; enti, aziende e organismi strumentali, società controllate e partecipate (Amministrazione pubblica); statistica e sistemi informativi; agenda digitale; previdenza complementare e integrativa; rapporti internazionali e con l’Unione europea; cooperazione internazionale.

II Commissione – Affari istituzionali

Affari istituzionali; rapporti Stato – Regioni – Enti Locali; conferimento e devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione e agli Enti Locali; autonomie locali e funzionali; riforme istituzionali, città metropolitana; semplificazione, trasparenza dell’attività amministrativa e controlli; ordinamento regionale; organizzazione e personale; sicurezza; immigrazione; polizia amministrativa locale; iniziativa popolare e referendum.

III Commissione – Sanità

Servizio sanitario regionale; programmazione sanitaria; edilizia sanitaria; prevenzione sanitaria; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sanitario); veterinaria; animali d’affezione.

IV Commissione – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione

Industria, imprese, PMI e microimprese; artigianato; cooperazione; turismo; commercio; consumatori; fiere; sostegno all’innovazione per i settori produttivi; servizi alle imprese e promozione delle attività produttive; tematiche connesse alla delocalizzazione delle imprese; mercato del lavoro; occupazione e crisi aziendali; istruzione, formazione e strumenti formativi per l’inserimento lavorativo; contrasto alla dispersione scolastica; professioni; acque minerali e termali.

V Commissione – Territorio, infrastrutture e mobilità

Governo del territorio; urbanistica; edilizia; paesaggio; parchi e riserve naturali; tutela e difesa del suolo; assetto idrogeologico; intermodalità; infrastrutture e opere pubbliche; mobilità; reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili.

VI Commissione – Ambiente, energia e clima, protezione civile

Valorizzazione dei beni ambientali; biodiversità; valutazione di impatto ambientale; inquinamento; gestione dei rifiuti; mitigazione dei cambiamenti climatici; fonti di energia rinnovabile; immissioni in atmosfera; bonifiche ambientali, cave, torbiere e miniere; risorse idriche e qualità dell’acqua; servizio idrico integrato; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; economia circolare; protezione civile; sicurezza industriale; vigilanza ecologica.

VII Commissione – Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione

Valorizzazione del patrimonio culturale; identità e peculiarità territoriali; promozione e organizzazione di servizi e attività culturali; grandi eventi; comunicazione e media; sport e politiche per i giovani; sviluppo e promozione dell’attività sportiva; impiantistica sportiva; associazionismo sportivo; contrasto al bullismo e al cyber bullismo; università, ricerca e innovazione.

VIII Commissione – Agricoltura, montagna e foreste

Sviluppo, sostegno e promozione del settore agricolo, rurale, silvo-pastorale, della pesca, del sistema produttivo agroalimentare e tutela delle produzioni tipiche di qualità; tutela del suolo agricolo; foreste e viabilità agro-silvo-pastorale; enti e soggetti operanti nel settore agricolo; sorveglianza fito-sanitaria; bonifica e irrigazione; alimentazione e nutrizione; attività agrituristiche; attività venatoria; funghi ipogei ed epigei; usi civici; utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati; sviluppo delle aree montane.

IX Commissione – Sostenibilità sociale, casa e famiglia

Politiche per la famiglia, minori e anziani; genitorialità e promozione della natalità; pari opportunità e diritti civili; servizi sociali e sociosanitari; fragilità sociale, disabilità e politiche di inclusione; associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sociale e sociosanitario); casa, servizi abitativi e housing sociale.