Quattro Motori d’Europa: Università Bergamo protagonista tavolo su IA

La Lombardia da oggi, 12 aprile, assume la Presidenza dei Quattro Motori d’Europa: al passaggio di consegne avvenuto questa mattina a Stoccarda tra il Baden-Württemberg e la Lombardia, sono intervenuti anche il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Jacopo Scandella e il Presidente della Commissione speciale ‘Autonomia e riordino degli enti locali’ Giovanni Malanchini.

Scandella e Malanchini sottolineano:

In considerazione del ruolo centrale che devono avere le Regioni cercheremo di valorizzare sempre di più il tema della politica di coesione, che deve rimanere uno strumento per diminuire il divario tra territori consentendo però ad ognuno di far emergere le proprie peculiarità e i propri settori di eccellenza.

A tal fine la collaborazione tra i diversi livelli di governo risulta essenziale e pertanto sarà imprescindibile rafforzare il contributo degli enti regionali anche nella gestione corrente dei fondi europei.

Siamo certi che l’anno di presidenza lombarda saprà essere da stimolo all’interno dei Quattro Motori anche in questo senso.