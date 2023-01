La prima panchina gialla di sensibilizzazione sull’endometriosi si trova a via Foria

Inaugurata la prima ‘endopank’ a Napoli, presso via Foria, si tratta della panchina numero centocinquantadue in Italia.

L’evento si è tenuto alla presenza dell’Onorevole Gilda Sportiello, del Presidente della Municipalità Fabio Greco, dell’Assessoreal Welfare Teresa Esposito, della Consigliera Regina Aluzzi e della tutor dell’Associazione “La voce di una è la voce di tutti” Alessia Lipardi.

La prima panchina gialla di sensibilizzazione sull’endometriosi. È la prima azione di un progetto che continuerà in sinergia con le Istituzioni e il terzo settore per supportare le tante giovani che soffrono di questa patologia.

L’iniziativa volge a sensibilizzare soprattutto i giovani e le loro famiglie in quanto, ad oggi, l’endometriosi ha un ritardo diagnostico stimato di circa 7/9 anni ed è fondamentale avere una diagnosi precoce per evitare danni invalidanti permanenti.

L’endometriosi è una malattia cronica, ad oggi non esiste una cura che sia in grado di portare alla guarigione. Si tratta di tessuto simil-endometriale che, per motivazioni ancora sconosciute, si va ad attaccare agli organi più o meno vicini all’utero, es. ovaie, intestino, vescica, ureteri, reni, diaframma, danneggiandoli.