Preservazione fertilità, nel mondo +30% procedure ogni anno dal 2016

In uno studio italiano un focus delle chance di gravidanza utilizzando le cellule crioconservate

La preservazione della fertilità attraverso il congelamento degli ovociti femminili sta prendendo sempre più piede in Europa, Italia compresa, e nel mondo, complici anche le dichiarazioni di personaggi famosi che hanno intrapreso questa strada, per motivi medici o per scelta personale.

In media, le procedure in entrambi i casi sono aumentate del 25 – 30% all’anno dal 2016 secondo la Società americana per le tecnologie di riproduzione assistita, SART, e la Società europea di Riproduzione Umana ed Embriologia, ESHRE, con punte al 46% e al 70% nel biennio 2020 – 2021 rispettivamente negli USA e in Australia – Nuova Zelanda.

A fotografare la situazione è un nuovo studio del gruppo italiano specializzato in medicina della riproduzione Genera, pubblicato sulla rivista Fertility and Sterility.

I dati del gruppo Genera relativi a 8 cliniche su tutto il territorio nazionale segnalano inoltre per l’Italia un aumento di circa il 20% anno su anno del numero di procedure di social freezing, il congelamento per motivi prettamente sociali.

Nel nuovo studio si mette in evidenza quali sono le chance di ottenere una gravidanza, in un secondo momento, utilizzando gli ovociti prelevati.

Il primo autore del paper, Danilo Cimadomo, biologo molecolare e responsabile della Ricerca del gruppo Genera, spiega:

Nelle donne più giovani, quindi fino a 35 anni, e probabilità cumulative di nati sono comprese fra il 70% con 15 ovociti prelevati e congelati, considerato il numero ottimale, e il 95% con 25 ovociti. Ma ci sono comunque chance di gravidanza comprese tra il 30% e il 45% nel caso in cui vengano vitrificati 8 – 10 ovociti. Oltre la soglia dei 35 anni, il numero di ovociti necessari per raggiungere la gravidanza è chiaramente maggiore, rendendo la procedura di preservazione la fertilità più impegnativa. Per questo motivo, tutti i centri specializzati oggi consigliano alle donne di fare questa scelta, se ritenuta opportuna a seconda dei propri progetti di vita, entro i 35 – 37 anni, in modo da avere le migliori possibilità di riuscita se un giorno si dovranno utilizzare quegli ovociti congelati, nel caso insorgessero problemi nel tentare una gravidanza.

Laura Rienzi, embriologa e direttore scientifico del gruppo Genera, la scienziata che ha contribuito a portare e a studiare in Italia per la prima volta questa tecnica, interviene: