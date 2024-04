Instituto Cervantes Palermo presenta concerto ‘Suoni dai due mondi’

Il Trio Quirós si esibirà il 10 aprile nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani a Palermo

L’Instituto Cervantes di Palermo presenta il concerto Suoni dai due mondi del Trio Quirós in programma mercoledì 10 aprile alle ore 18:30 nella Chiesa di SantEulalia dei Catalani, via Argenteria, 33.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica, è il secondo appuntamento della rassegna ideata dal Cervantes per il progetto ‘Spagna Sicilia in Musica’, con l’obiettivo di far esibire giovani talenti di area spagnola e siciliana.

Trio Quirós nasce 2018 dall’amicizia di tre giovani artisti – Francesca Adamo Sollima, soprano, Mauro Schembri, mandolino, mandola, e Fernando Mangifesta, fisarmonica, bandoneon, – caratterizzato sin da subito dalla curiosità di esplorare nuove sonorità e possibilità ritmiche ed espressive.

Su questa spinta condivisa il gruppo si è esibito per le più importanti associazioni concertistiche italiane tra le quali l’Associazione Anton Stadler per la Stagione I tramonti di Porto Flavia, Gioventù Musicale d’Italia, il Valtellina Festival e gli Amici della Musica di Palermo.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il trio proporrà un repertorio musicale strettamente legato alla cultura spagnola.

Programma

Fernando Sor (1778 – 1839)

dalle ‘Seguidillas’ (Cesa de atormentarme – Acuérdate, bien mío – Si dices que mis ojos)

Manuel de Falla (1876 – 1946)

dalle ‘Siete canciones populares españolas’

(Asturiana – Nana – Canción)

Isaac Albéniz (1860 – 1909)

Tango

Astor Piazzolla (1921 – 1992)

Oblivion

Milonga de la Anunciación

Eduardo Angulo (1954)

Suite mexicana

(Serenada – Jarabe colimeno)

Leonard Bernstein (1918 – 1990)

Suite da ‘West Side Story’ (Maria – Mambo – America!)