Presentazione del Festival della Salute 2022

Conferenza stampa il 18 novembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tutto è pronto per la quindicesima edizione del Festival della Salute, quindici anni di stretta collaborazione con la Regione Toscana con edizioni a Viareggio (LU), Pietrasanta (LU), Montecatini Terme (PT) e Siena, dove si svolgerà anche quest’anno dal 24 al 27 novembre. Quattro giorno fitti di appuntamenti.

Per presentare l’iniziativa e il suo programma è stata organizzata venerdì 18 novembre alle ore 12.30 una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale toscana.

Interverranno il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Con loro ci saranno Paolo Amabile, ideatore e Direttore artistico del festival, il Direttore generale di Toscana Life Sciences Andrea Paoloni e l’Assessore alla salute del Comune di Siena Francesca Apolloni. Atteso anche il Direttore del trasporto regionale toscano di Trenitalia Marco Trotta.