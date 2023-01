Presentata candidatura di Napoli Capitale Europea dello Sport 2023

Una nuova occasione di crescita per il territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta oggi, 19 gennaio, a Palazzo San Giacomo la presentazione della candidatura della Città di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026.

Un riconoscimento che l’Associazione Capitali Europee dello Sport assegna annualmente alle città che sviluppano azioni significative nella diffusione della cultura sportiva, nella convinzione che possa contribuire a migliorare la qualità della vita, l’integrazione e la crescita sociale.

Con il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, sono intervenuti il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il Presidente del Credito Sportivo Antonella Baldino, il Presidente Regionale CONI Sergio Roncelli, il Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli ed il Presidente USSI Campania Mario Zaccaria.

In collegamento il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ed il Presidente Nazionale CONI Giovanni Malagò.

Napoli candidata a Capitale Europea dello Sport 2026, insieme ad altre città, rappresenta una nuova occasione di crescita per il territorio ed un premio per il lavoro svolto in quest’ultimo anno dall’Amministrazione e da tutti gli addetti ai lavori.

La città vanta una profonda tradizione di Sport, con moltissimi campioni in tante, differenti, discipline che potrebbero condurre ad un traguardo prestigioso e produttivo di effetti benefici per l’economia della città.

L’auspicio è che la sinergia degli attori istituzionali porti al coinvolgimento di grossi circuiti sportivi internazionali che possano fare tappa nella nostra città, come è già avvenuto per il Giro d’Italia.

Nei prossimi anni si prevedono tanti eventi sportivi di ampio respiro, oltre ad importanti appuntamenti culturali legati allo sport. Nel corso dell’incontro è stato svelato il logo che accompagnerà tutti gli eventi cittadini fino al 2026 ed illustrato il programma di iniziative a sostegno della candidatura di Napoli: un calendario di appuntamenti che saranno ulteriore occasione di attrazione per il pubblico di turisti e di appassionati.

Momenti di spettacolo si alterneranno ad eventi sportivi di sana competizione con le esibizioni di campioni nazionali e internazionali.

Il calendario sarà aggiornato nei mesi a seguire.

Ha sottolineato il Sindaco Gaetano Manfredi:

Lo sport è fondamentale nella vita di una comunità perché rappresenta un’importante risposta ai bisogni di crescita e di socializzazione dei ragazzi e delle loro famiglie. Dobbiamo quindi impegnarci al massimo, in sinergia con Governo e Regione, per investire sulla valorizzazione dei nostri impianti e garantire ai giovani di tutti i quartieri la possibilità di fare sport. La scelta di Napoli a Capitale Europea dello Sport sarebbe un riconoscimento prestigioso che contribuirebbe a dare nuovo slancio alla città con ricadute positive anche dal punto di vista economico ed in tal senso valorizzeremo anche tutta la filiera del turismo a carattere sportivo.

Ha dichiarato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante:

Candidare Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026 è una sfida ed uno stimolo a porre lo Sport al centro delle decisioni strategiche del Comune non solo per il suo valore sociale ed educativo, ma anche come elemento di richiamo di un turismo speciale e di qualità. Siamo determinati a rilanciare la città dal punto di vista dello sport: Napoli ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per ambire al titolo e per candidarsi a divenire un polo di richiamo per turisti appassionati delle diverse discipline.

