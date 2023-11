Premio nazionale Nati per Leggere, al via la XV edizione

Scadenza di presentazione delle candidature: 31 gennaio 2024

Al via la XV edizione del Premio nazionale Nati per Leggere, riconoscimento che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia.

Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte, il Premio è realizzato in sodalizio con la Fondazione Circolo dei lettori, la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro, il Coordinamento Nati per Leggere e la rivista LiBeR.

Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha ricevuto il patrocinio della sezione italiana Ibby e una medaglia della Presidenza della Repubblica italiana.

La giuria di quest’anno, variegata e composita per età, provenienza e competenze professionali, è guidata dai Presidenti Rita Valentino Merletti, saggista e studiosa di letteratura per l’infanzia, e Luigi Paladin, psicologo, saggista ed esperto in psicopedagogia della lettura.

Katia Rossi, bibliotecaria per l’infanzia presso la Biblioteca di Verbania, ne è la Vicepresidente.

La XV edizione vede in giuria:

• Amalia Maria Amendola, dal Lazio, funzionaria bibliotecaria del Ministero della Cultura;

• Domenico Bartolini, dalla Toscana, ex direttore della rivista LiBeR.

• Marta Bianco, dal Piemonte, libraia e proprietaria della Libreria Bufò di Torino;

• Letizia Bolzani, dalla Svizzera, giornalista e responsabile per l’Istituto Svizzero Media e Ragazzi della rivista Il Folletto e del podcast Tutt’orecchi;

• Nunzio Colarocchio, dal Molise, pediatra;

• Franco Fornaroli, dalla Lombardia, bibliotecario e presidente di IBBY Italia;

• Tiziana Scarcella, dalla Calabria, bibliotecaria;

• Francesca Sisto, dal Piemonte, pedagogista;

• Chiara Toscano, dal Piemonte, educatrice e referente per i Servizi educativi della Città di Torino.

Il Premio si compone di diverse sezioni, dedicate a case editrici, biblioteche e pediatri.

La scadenza di presentazione delle candidature è mercoledì 31 gennaio 2024.

Per candidarsi e ricevere maggiori informazioni: premionatiperleggere@circololettori.it