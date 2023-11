Riparte la stagione cinematografica a Bellaria Igea-Marina (RN)

Il 5 novembre il film ‘Callas – Paris, 1958’ apre la programmazione del Cinema Teatro Astra

Riparte domenica 5 novembre il cartellone cinematografico del Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina (RN), a cura di Approdi in collaborazione con associazione 4/Terzi APS.

A partire dalle ore 17:00 in programma una festa di inaugurazione che precederà la proiezione del film ‘Callas – Paris, 1958’ di Tom Volf, in replica martedì 7 novembre, ore 21:00.

Distribuito da Nexo Digital e proiettato nelle sale italiane solo nelle giornate dal 5 all’8 novembre, come evento unico, il film è la versione a colori e restaurata in 4K di uno storico filmato che documenta il debutto di Maria Callas, la divina, all’Opera di Parigi il 19 ottobre del 1958.

Il cartellone cinematografico dei prossimi mesi del Cinema Teatro Astra sarà illustrato nel pomeriggio di domenica dal direttore Sergio Canneto. Sarà anche l’occasione per lanciare la prossima edizione del Bellaria Film Festival, in programma dal 1° al 5 maggio 2024 con tante novità di cui sarà data qualche anticipazione.

Il film ‘Callas – Paris, 1958’ viene riproposto in sala in occasione dei 100 anni dalla nascita di una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi. Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, porta il pubblico nel cuore di quell’evento, proponendo immagini restaurate in 4K HD e rielaborate a colori da Composite Films, che ha lavorato con le bobine originali della Callas Foundation basandosi su foto autentiche dell’evento.

Il suono è stato restaurato attingendo direttamente dagli archivi personali di Maria Callas. Il mixaggio del suono e la masterizzazione sono stati affidati alle mani esperte dei Miraval Studios. ‘Callas – Parigi, 1958′ non è solo un film, ma anche un viaggio sensoriale nel tempo e nella musica.

Il talento ipnotico della Divina si mostra in tutto il suo splendore, sia visivo che sonoro, mentre esegue una selezione di arie tratte da opere celebri, come ‘Norma’, ‘Il trovatore’ e ‘Il barbiere di Siviglia’.

Inoltre, il film presenta in forma scenica il secondo atto completo di ‘Tosca’. Ne risulta un film che rende omaggio a una leggenda musicale, invitando le nuove generazioni a vivere la magia di un concerto storico, splendidamente restaurato e in una veste visivamente nuova.

La proiezione di ‘Callas – Paris’, 1958 sarà introdotta dalla soprano Monica Boschetti che racconterà aneddoti e vicende della grande cantante lirica, anche attingendo dalla propria carriera di interprete.

Previsto, inoltre, un rinfresco, con la cura di Frida Vasini, a base di piada dei morti e cagnina.

La programmazione cinematografica del Cinema Teatro Astra proseguirà nel mese di novembre, la domenica e il martedì, con altri titoli di prima e seconda visione.

Tra questi, ‘Io, noi e Gaber’ di Riccardo Milani, ‘Fratello e sorella’ di Arnaud Desplechin, la versione restaurata del mitico ‘Gremlins’ di Joe Dante, ‘Nata per te’ di Fabio Mollo, film ispirato alla storia vera del primo caso di adozione in Italia da parte di un uomo single, oltre a film per bambini e famiglie.

Aggiornamenti sul sito http://www.teatroastrabim.it/cinema.html

Biglietti per ‘Callas – Paris, 1958’ :

intero €10,00

ridotto €8,00