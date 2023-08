Polizia Locale Napoli effettua controlli rispetto Codice della strada

Riscontrate molteplici infrazioni

Sono stati effettuati controllo da personale della .O Stella all’incrocio tra via Duomo e via Foria.

Sono stati elevati 26 verbali, di cui 1 per guida senza patente ed 1 perché il veicolo circolava con i dispositivi antinquinamento non funzionanti.

Gli agenti delle Unità Operative San Giovanni, del Gruppo Intervento Territorio, GIT, e della Commissariato PS Ponticelli, hanno effettuato controlli in via Argine e zone limitrofe, Ponticelli.

Anche in questo caso sono state molteplici le infrazioni riscontrate.

13 i verbali elevati, di cui 4 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida senza patente, 2 per guida con patente scaduta e 4 per omessa revisione.