PNRR: Formez presenta a Napoli il contest ‘PA OK!’

La sfida per le PA su progetti più innovativi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, 12 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo, l’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani interverrà alla presentazione di ‘PA OK! Insieme per creare valore pubblico’, il contest del Dipartimento della Funzione pubblica, attuato dal Formez con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei progetti PNRR, intende stimolare e premiare le Pubbliche Amministrazioni per i progetti di miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi e, al tempo stesso, raccogliere e mettere a disposizione di tutti le best practice che conducono le PA verso il futuro.

All’incontro, moderato dal giornalista Domenico Bonaventura, interverranno Sergio Talamo, direttore della Comunicazione Formez, Mario Barca, funzionario Formez e referente del progetto, il professor Giovanni Fosti, Associate Professor of Welfare and Social Innovation presso SDA Bocconi School of Management, Filippo Dispenza, Coordinatore della Commissione straordinaria di Caivano e Anna Pina Cuccurullo, funzionario Formez.