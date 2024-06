Arriva anche in provincia di Napoli Posteinteractive

Il nuovo servizio a valore aggiunto consente di collegare i cittadini alle imprese

Riceviamo e pubblichiamo.

Disponibile anche in provincia di Napoli Posteinteractive, il servizio di Poste Italiane per rendere più semplice e comodo il rapporto tra le imprese e/o le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini.

Posteinteractive è, infatti, un servizio modulare di recapito pensato per imprese o pubbliche amministrazioni che oltre alla semplice consegna di beni e alla relativa tracciatura, hanno necessità di interagire con il cittadino per fornire ad esempio servizi di prossimità in località poco servite o ai soggetti fragili che non possono muoversi dal proprio domicilio.

La figura centrale del nuovo servizio è il portalettere che, tramite il suo palmare, può effettuare una serie di operazioni direttamente a casa dei cittadini, per poterli collegare con l’impresa o la pubblica amministrazione che ha inviato il pacco o la corrispondenza.

Quando infatti il cittadino riceve una spedizione da uno dei soggetti interessati, sulla busta verrà inserito un QRCode con le indicazioni ‘personalizzate’ per quel cittadino e per quel tipo di spedizione.

Il portalettere, in fase di consegna/ritiro, inquadra con il palmare il QRCode sulla busta/pacco ed esegue le istruzioni che verranno visualizzate sul palmare stesso, inviando automaticamente una rendicontazione della propria attività all’impresa.

Quindi, oltre alla semplice operazione di ritiro e consegna di oggetti e documenti in buste e piccole scatole di peso massimo di 3kg, con Posteinteractive il portalettere può svolgere a casa del cliente una o più di queste funzioni:

– identificazione del destinatario;

– consegna in mani proprie o a delegato;

– verifiche di maggiore età;

– firma e controlli su documentazione da ritirare;

– istruzioni su attivazione e uso di un bene consegnato;

– incasso pagamenti tramite contrassegno.

Per tutte le informazioni su Posteinteractive è possibile consultare il sito https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/posteinteractive.html