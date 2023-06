Planetario di Caserta, avviso per selezionare educatori e manutentore

Scadenza: 5 luglio 2023 ore 12:00

L’Associazione Temporanea di Scopo – legale rappresentante il Dirigente Scolastico della scuola capofila ITS “Buonarroti”, dott.ssa Vittoria De Lucia – ha bandito un avviso pubblico per 3 educatori e 1 manutentore tecnico.

L’avviso punta a fronteggiare le crescenti esigenze di servizio educativo e le continue azioni di manutenzione necessarie per conservare in piena efficienza il patrimonio digitale (hardware e software), anche in vista del potenziamento che sarà realizzato col progetto PNRR in corso di realizzazione.

Per gli educatori i requisiti richiesti sono:

– essere docente di ruolo in scuole statali di primo e secondo grado in discipline scientifiche

– laurea scientifica specialistica o vecchio ordinamento (fisica, astronomia, geologia, chimica, scienze naturali, matematica).

Superata la fase preselettiva, i 6 docenti-educatori parteciperanno ad un corso di formazione gratuito al termine del quale sarà stilata la graduatoria definitiva.

Per il manutentore / riparatore, con funzioni di assistenza elettronica e informatica a chiamata e intervento entro 2 ore, per la individuazione e la risoluzione di problemi e guasti e per la manutenzione periodica, i requisiti richiesti sono:

– laurea triennale in ingegneria informatica (L/08)

– documentata esperienza lavorativa nel campo della manutenzione, riparazione, assistenza e fornitura di dispositivi informatici ed elettronici.

I contratti saranno a tempo determinato e con rimborso forfettario.

