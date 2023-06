Graduation Apple Academy Federico II. Oltre 300 diplomati

Riceviamo e pubblichiamo.

Oltre 300 gli studenti della Apple Developer Academy Federico II che si sono diplomati questa mattina, 30 giugno, nell’Auditorium del Complesso di San Giovanni a Teduccio dell’Ateneo federiciano.

Applausi, sorrisi e tanta soddisfazione nel corso della cerimonia finale della sesta edizione del percorso formativo dell’Academy nata dalla collaborazione tra la Federico II e l’azienda di Cupertino.

A dar loro il benvenuto Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città di Napoli, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Lisa Jackson, Vice Presidente Ambiente, Politiche e iniziative sociali di Apple.

Sottolinea Lorito:

La Apple è un grande elemento di attrazione. Per la Federico II significa crescere grazie all’Academy con Apple, per la Apple significa avere un centro di formazione forse più importante a livello globale e per i ragazzi è una grande opportunità.

Conferma Lisa Jackson sul palco dell’Aula Magna, salutando le istituzioni, gli studenti e i docenti presenti:

A questo punto è Apple che ha bisogno di Napoli, funziona così questa equazione.

Grazie all’Università degli Studi di Napoli Federico II per la sua continua collaborazione. Per me è sempre un privilegio tornare a Napoli, soprattutto in un momento storico così importante per la città.