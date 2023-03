Più movimento per vivere in salute, protocollo Regione Toscana – UISP

Tra gli obiettivi c’è il riequilibro di propensione all’attività fisica tra i generi: donne e ragazze risultano praticarne di meno

Prevenire, recita un noto detto popolare, è sempre meglio che curare. E così ben venga la promozione dell’attività fisica tra i giovani: perché lo sport educa, il movimento fa stare bene e si accompagna a stili di vita salutari.

La Regione ha firmato un protocollo con UISP, l’Unione italiana sport per tutti, ed affida all’associazione la promozione dell’attività fisica tra gli adolescenti, nelle scuole e nella comunità, e la redazione di un programma biennale di attività, da studiare quest’anno ed avviare a partire dal 2024.

Sono 44 mila euro le risorse complessivamente stanziate dall’accordo e tra gli obiettivi, in linea con il piano regionale e nazionale di prevenzione, non c’è solo l’incremento dell’attività fisica ma il suo riequilibro tra i generi.

Le ragazze, fra coloro che non svolgono alcuna attività e che valgono il 13 per cento di tutti gli adolescenti e giovani toscani con più di quindici anni, risultano infatti più numerose: nel 2018 erano il 17,6 per cento, contro l’8,8 per cento dei maschi.

Tra i bambini la differenza è meno marcata: 18,3 per cento contro il 17.6 per cento. Tra gli undici e i quindici anni il rapporto è quasi il doppio: il 10,1 per cento delle femmine non fa attività fisica contro il 5,1 per cento dei maschi. E chi non fa movimento passa in genere molto più tempo davanti a console e dispositivi elettronici.

Per centrare l’obiettivo si pensa a coinvolgere le scuole nella programmazione con UISP, per incentivare il movimento e l’attività fisica tra le giovani donne.

Si guarda alla costruzione di partnership con altre associazioni, ad esempio Auser, per lo scambio e il contatto intergenerazionale. Potranno essere organizzate anche passeggiate motorie promosse insieme ai Comuni e alle ASL.

Spetterà a UISP coinvolgere le scuole, i Comuni e le ASL a seconda degli obiettivi. La Regione Toscana, da parte sua, si impegna a nominare il tavolo tecnico di lavoro dove componenti delle ASL della Toscana, dell’Ufficio scolastico regionale e dei Comuni eventualmente interessati lavoreranno insieme.

Evidenzia il Presidente della Toscana Eugenio Giani:

Lo sport è importante. Lo sport ha un valore sociale indiscusso e la sua valorizzazione deve iniziare dalle scuole. Questa Giunta intende investire anche sullo sport: sulla sua pratica ma anche sull’efficientamento energetico degli impianti, perché strutture meno energivore avranno costi di gestione più sostenibili e dunque potranno essere sfruttate meglio e di più.

Commenta l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini:

L’attività fisica è salute, prevenzione ma anche inclusione e opportunità di crescita personale. La firma del protocollo con UISP dà seguito e rafforza la visione della salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, partendo proprio dalla promozione di un corretto stile di vita e dell’attività fisica. Durante l’attività di programmazione, prevista nell’anno 2023, saranno individuate da UISP attività coerenti con questa prospettiva. L’obiettivo prioritario sarà incoraggiare la partecipazione di ragazze e donne ora meno interessate all’attività fisica. UISP, grazie alla presenza diffusa sul territorio e la capacità di costruire relazioni con scuole, pubbliche amministrazioni, ASL e associazioni, permetterà di moltiplicare gli effetti positivi delle azioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini toscani.

Sottolinea Lorenzo Bani, Presidente di UISP Toscana: