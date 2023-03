‘Pertinent’, la Ri-generazione comincia dal mandolino

Riceviamo e pubblichiamo.

Si intitola ‘Pertinent’ la II edizione della rassegna ‘Giovani e d’intorno’ organizzata dall’Associazione Collegium Philarmonicum.

Fondato nel 2002 dal direttore d’orchestra Gennaro Cappabianca, dal compositore Carlo Mormile e da alcuni professori del Teatro San Carlo di Napoli, il sodalizio presenta venerdì 31 marzo nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina, ore 18:45, l’Orchestra a Plettro Penisola Sorrentina diretta dal maestro Michele De Martino con un programma dal titolo ‘Ri-generazioni’.

L’ensemble proporrà musiche di Raffaele Calace, Eduardo Mezzacapo, Yasuo Kuwahara, Claudio Mandonico, Salvatore Della Vecchia, con un programma che alterna pagine dell’Ottocento e del Novecento.

Scrive Cappabianca:

È rivolto, in particolare, agli under 35, quindi alla valorizzazione dei nuovi talenti con cui ci si propone sia di qualificare le competenze artistiche, sia di interagire con la filiera culturale e turistica attraverso la valorizzazione dei siti del centro storico di Napoli.

Il progetto ‘Giovani d’intorno’ non è solo un titolo, ma la metafora di quanto avverrà nelle manifestazioni: i giovani fianco a fianco con i musicisti che hanno operato e operano nei luoghi d’arte e sacri…

Composta da 11 primi mandolini, 10 secondi mandolini, 5 mandole, 7 chitarre e un contrabbasso, l’Orchestra a plettro della penisola sorrentina è nata nel 2020 con l’intento di promuovere la riscoperta del repertorio mandolinistico e la volontà di stimolare la nascita di nuove composizioni dedicate a questa tipologia di formazione unendo professionisti, studenti e amatori del mandolino in un unico progetto interculturale.

La dirige il maestro Michele De Martino, che nel programma di sala scrive:

L’organico, composto da circa trenta musicisti, presenterà un programma che tenterà di far coesistere il grande repertorio originale, con trascrizioni adatte alle peculiarità timbriche ed espressive dell’orchestra.

Occasione unica per assaporare non solo un genere raramente proposto, ma anche per scoprire una realtà musicale da sempre associata alle nostre terre, ma incredibilmente assente negli ultimi tempi.