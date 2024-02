‘Perdifiato’ al Teatro Kopò

In scena a Brindisi il 17 e 18 febbraio

Va in scena il 17 e 18 febbraio al Teatro Kopò di Brindisi ‘Perdifiato’, spettacolo scritto e interpretato da Michele Vargiu, con la regia di Laura Garau.

‘Perdifiato’ racconta una storia di passione e di lotta. Di muscoli e respiri spezzati.

È la storia di Alfonsina Strada, ciclista professionista e appassionata, detentrice di numerosi record su pista, nonché unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia, nel 1924, al grido di

Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!

Dodici tappe per un percorso di 3613 kilometri per quel ‘Belpaese’ in cui era ancora inconcepibile che una donna potesse gareggiare in uno ‘sport per soli uomini’.

Ma ‘Perdifiato’ racconta anche e soprattutto una grande storia di affermazione ed emancipazione: la storia di una donna Emiliana e testarda, che corre in volata contro il maschilismo e il pregiudizio. Fino all’ultimo respiro.

Orari spettacolo

17 febbraio ore 21:00

18 febbraio ore 18:00

Biglietti: 13 euro

Teatro Kopó

Via Sant’Angelo 67/69

Brindisi

Tel. 0831-260169

Mob. 375-5311802

Acquisto biglietti: www.brindisi.teatrokopo.it