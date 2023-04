PE: incontri al Festival internazionale del giornalismo di Perugia

In programma il 21 aprile a Palazzo Graziani e a Palazzo dei Priori

Nel contesto del Festival internazionale del giornalismo di Perugia, 19 – 23 aprile 2023, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza due panel, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, dedicati all’impatto della guerra in Ucraina sulla politica di difesa e sicurezza comune, e alla libertà dei media in Europa.

Gli eventi saranno trasmessi anche in live streaming sul sito del Festival.

Nello specifico:

Ucraina Europa: verso una politica di difesa e sicurezza comune

11:00 – 11.50 – Sala delle Colonne, Palazzo Graziani

A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea è ancora a fianco di Kyiv. Tuttavia, il nuovo scenario di guerra ai propri confini, ha spinto l’Unione a riaprire il dibattito su una politica di sicurezza e difesa comune.

Sostegno europeo all’Ucraina e impatto della guerra sul processo decisionale dell’UE in materia di sicurezza saranno le due tematiche principali di discussione.

Tra gli speaker:

· Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice

· Nona Mikhelidze, senior fellow Istituto Affari Internazionali

· Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo

Libertà dei media in Europa: tuteliamo un diritto fondamentale

17:00 – 17:50 | Sala dei Notari, Palazzo dei Priori

Negli ultimi anni in diversi Stati membri dell’UE sono state sollevate preoccupazioni circa la politicizzazione dei media, il deterioramento del diritto all’informazione e la mancanza di trasparenza nella proprietà dei gruppi editoriali. Il panel affronterà le sfide per i politici europei, con particolare attenzione alle leggi sulla libertà dei media.

Panel in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Tra gli speaker:

· Matthew Giuseppe Abbamonte, direttore Media Policy – European Commission (via video)

· Matthew Caruana Galizia, cofondatore Daphne Caruana Galizia Foundation

· Derrick de Kerckhove, direttore scientifico Media Duemila dell’Osservatorio TuttiMedia

· Amalia De Simone, videoreporter d’inchiesta Rai

· Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo (videomessaggio)

