PE, anteprima sessione 21 – 24 novembre 2022 a Strasburgo

Tutte le grandi società quotate in borsa nell’UE dovranno adottare delle misure per aumentare il numero di donne presenti nei Consigli di Amministrazione.

Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione per riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo.

Martedì, i deputati discuteranno e voteranno in via definitiva le nuove norme per migliorare la protezione delle infrastrutture essenziali dell’UE, come energia, trasporti e alimenti.

In una cerimonia che si terrà martedì alle 11:30 a Strasburgo, il Parlamento celebrerà la creazione dell’Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio nel 1952.

Lunedì pomeriggio, i deputati discuteranno lo stato dei diritti umani in Qatar, in vista dei prossimi mondiali di calcio che si terranno nel Paese.

Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno gli ultimi sviluppi delle relazioni UE-Cina con il Capo della politica estera dell’UE Josep Borrell.

Lunedì, i deputati discuteranno lo stato dei negoziati tra la Commissione e l’Ungheria sulla protezione del bilancio UE e sul piano di ripresa e resilienza.

I deputati dovrebbero chiedere di sostenere maggiormente la politica di allargamento e farne lo strumento geopolitico più importante dell’UE.