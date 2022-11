Caserta, ordinanza Mezza Maratona Internazionale Reggia Reggia

Nuovo dispositivo di traffico per il regolare svolgimento dell’evento sportivo

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani domenica 20 novembre, in occasione dell’ottava edizione della Mezza Maratona Internazionale Reggia Reggia, sarà in vigore un nuovo dispositivo di traffico per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Le disposizioni sono contenute nell’ordinanza numero 544 e portano la firma del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone.

L’organizzatore dell’evento sportivo/agonistico è Francesco Rivetti, presidente dell’associazione sportiva Reggia Running, sodalizio che nella sua interezza si è impegnato per la realizzazione della gara.

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Caserta, si correrà su una percorrenza di 21,097 km. Interesserà i comuni di Caserta, Casagiove e San Nicola la Strada. Partenza alle 8,30 da corso Trieste.

Quasi duemila gli iscritti provenienti da vari Paesi. Un grande evento internazionale, dunque, che porterà un indotto economico alla città di Caserta, oltre a costituire un eccezionale richiamo turistico.

Per il regolare svolgimento della manifestazione e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è reso necessario apportare alcune modifiche temporanee all’attuale segnaletica stradale.

Dalle 6:00 di domani fino a termine manifestazione sarà chiusa al traffico via Raffaele Gasparri, sempre dalle 6:00 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Trieste nel tratto compreso tra piazza Carlo di Borbone e piazza Dante.

Dalle 8:30 a temine manifestazione è prevista la chiusura al traffico al momento del passaggio di corso Trieste, via Unità Italiana, via Roma, via Don Bosco, via Renella, via Fermi, via Ferrarecce, via Santa Commaia (sottopasso), viale Lincoln, via Acquaviva, via Adige, via Forlani, viale Jones, viale Lamberti, via Lubich, via Lamberti, via Harris, viale delle Industrie, viale Lincoln, sottovia Nardelli, via Ferrarecce, via Fermi, via Renella, via Unità Italiana corsia sinistra, piazza Andolfato, viale Beneduce corsia destra, via Gallicola, via Cavalleggeri Caserta, via Ruggiero, via Ruta, via Raffaele, via Talamonti, via Memma, via De Renzis, via Amendola, via Fusco, via dei Mulini Reali, ingresso Parco della Reggia, via Camusso territorio Comune di Casagiove, via Passionisti incrocio via Calabria ingresso Storia Patria, via Gasparri, via Maielli, via Mazzini, piazza Dante, corso Trieste, piazza Carlo di Borbone.

Per effetto del provvedimento sono sospesi gli stalli di sosta a pagamento nel tratto di corso Trieste compreso tra piazza Gramsci e piazza Dante.

