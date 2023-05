Paraclimbing: prima tappa di Coppa del mondo a Salt Lake City

Tra gli Azzurri convocati anche Nadia Bredice, argento nel 2022

Riceviamo e pubblichiamo.

Importante appuntamento per la Nazionale Paraclimbing impegnata in suolo americano martedì 16 e mercoledì 17 maggio, per la prima tappa di Coppa del Mondo Paraclimbing, che si svolgerà indoor, al The Front Climbing Club di Salt Lake City.

Il circuito prevede 3 tappe di coppa del mondo: dopo Salt Lake City il 12 – 13 giugno si terrà la seconda tappa a Innsbruck, in Austria, e il 23 – 24 giugno a Villars, in Svizzera, per culminare col Campionato del Mondo a Berna dall’8 al 10 agosto.

Nel corso del raduno degli atleti azzurri Paraclimbing a Bologna a fine aprile erano stati annunciati i convocati per la competizione di Salt Lake City, che sono per la categoria B1: Nadia Bredice (ASD Arco Climbing); categoria B2: Simone Salvagnin (Ass. Sportiva El Maneton); categoria RP1: Gian Matteo Ramini (ASD Arco Climbing); categoria RP3: Cesare Cunico (X-Fighter Team ASD), Alessandro Neri (ASD Art Climb) e Elisa Martin (ASD Teste Di Pietra); categoria AL2: Omar Al-Khatib (Arrampicata Libera Perugia) e David Kammerer (AVS Bruneck); categoria RP2: Pietro Azzolini (ASD Arco Climbing). Guide blind: Alessandro Biggi (ASD Ragni di Lecco) e Sonia Cipriani (ASD Arco Climbing).

In questo team motivato e coeso val la pena sottolineare la presenza di Nadia Bredice, categoria B1, che ottenne un argento proprio a Salt Lake City l’anno scorso, nonché un bronzo a Villars.

Purtroppo non sarà presente, a causa di un infortunio, Lucia Capovilla, medaglia d’oro nel 2022 a Salt Lake City, nonché argento sia a Villars che a Innsbruck, per la categoria AU2, ma siamo certi che i suoi compagni di squadra daranno il massimo per non far pesare troppo la sua assenza.

I nostri azzurri sono già da qualche giorno nello Utah, per adattarsi al fuso orario e far fronte alle procedure di classificazione e partecipare al meeting tecnico pre gara.

I paraclimber arrampicheranno su vie predisposte in base alle varie categorie di appartenenza, stabilite grazie all’apposita classificazione IFSC.

Le gare di Paraclimbing – Lead sono costituite da un turno di qualificazione su due percorsi differenti per ogni categoria e un turno di finale su un unico percorso per ogni categoria.

Le qualifiche si svolgeranno martedì 16 a partire dalle ore 9:00, ore 17:00 italiane, mentre le finali si svolgeranno mercoledì 17 maggio a partire dalle ore 12:00, ore 20:00 italiane.

Il Paraclimbing è uno sport in grande crescita, candidato ad esordire come nuova disciplina dimostrativa a Los Angeles 2028: la decisione definitiva in merito verrà presa entro la fine del 2023.

Riguardo a questa importante possibilità il Presidente IFSC Marco Scolaris ha recentemente affermato: