Paolucci, UIL Rieti, sulle retribuzioni nel reatino

Si attestano a 14763 euro le retribuzioni medie annue delle lavoratrici e dei lavoratori reatini nel 2021. Un valore molto inferiore alla media regionale, che sfiora quasi i 21mila euro (20.884) e al dato medio nazionale che si attesta sui 20658 Euro.

Questo e altro emerge dall’approfondimento che la UIL di Rieti e Sabina romana con il supporto dell’istituto di ricerca EURES hanno realizzato focalizzandosi sui dipendenti del comparto privato, escluso il settore agricolo.

Spiega il Segretario generale Alberto Paolucci:

Un dato che se confrontato con l’anno precedente dà la misura di quanto le condizioni di migliaia di persone siano peggiorate in soli dodici mesi.

In termini percentuali rispetto al 2020 le retribuzioni hanno registrato un calo del 9,1 per cento: in termini assoluti, nell’anno dell’esplosione della pandemia la media annua era infatti di 16241 euro, ciò significa che nel 2021 mancano mediamente all’appello quasi 1.500 euro.