In mostra dall’8 al 30 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre a Novate Milanese (MI)

La mostra ‘Luca & Mauro. Il gioco dell’Arte’ a Casa Testori a Novate Milanese (MI) dall’8 luglio al 10 settembre 2022, deve il suo titolo a un bellissimo libro che Agata Boetti, figlia di Alighiero, ha pubblicato nel 2016.

Agata lo ha scritto per spiegare che per lei l’arte di quel padre così speciale era innanzitutto una «moltitudine di giochi». Quindi era semplice, inattesa, ma immediatamente recepibile. Luca Bertasso e Mauro Maffezzoni; o meglio, Luca e Mauro, perché il gioco introduce sempre una familiarità, hanno riempito le stanze di Casa Testori con la sana improntitudine di chi vive l’arte con appassionata leggerezza.

C’è una parola che, nella sua accezione più bella e piena, restituisce il senso di questa mostra: divertimento. L’etimologia della parola risale a “divertere“, cioè volgere altrove, prendere un’altra direzione. Luca e Mauro sono due artisti devoti alla pittura, rispettosi della quotidiana dedizione e disciplina che la pittura impone. Eppure nella pittura trovano varchi, per “divertere”, quindi per smentirne la seriosità.

Luca si muove con disinvoltura in un immaginario che sposa il pop con il fumetto. Gli occhi dei suoi personaggi sono curiosi, sgranati, indiscreti. Hanno una spavalderia rockettara, con quei tratti somatici sempre così sfrontatamente rimarcati. Sono fissi e saldi come icone, ma sempre dispensano un sottile senso di ironia.

Mauro si muove, invece, con fare libero e volutamente non professorale, a dispetto del suo ruolo, dentro l’immenso bacino dell’arte del passato, per saccheggiarne un pezzo ogni giorno e replicarlo. L’azione potrebbe sembrare un po’ iconoclasta, in realtà è dettata da una simpatia che a volte travolge anche le buone maniere.

‘Il gioco dell’Arte’ prosegue poi, a partire dal 19 luglio, nella stanza del Giardino d’Inverno, con l’installazione di Martina Cioffi. Al centro dello spazio sono spuntati dei fiori in argilla smaltata. Sono fiori frutto di fantasia, improbabili e insieme sontuosi e hanno per stelo un tondino di ferro. L’Arte a volte può, anche là dove la natura è impedita…

Una raccomandazione: il gioco dell’Arte è tale se riesce ad essere contagioso e quindi se si trasmette anche al visitatore. Perciò la raccomandazione nel percorso di questa mostra e di non arrovellarsi in troppi ragionamenti ma di lasciarsi andare. Guardare, immaginare, divertirsi, rimescolando le carte del gusto e adottando punti di vista scorretti.

Luca & Mauro. Il gioco dell’Arte

Progetto espositivo di: Alessandro Frangi

Periodo: dall’8 al 30 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre

Chiusura estiva: dal 1° al 22 agosto

Inaugurazione: giovedì 7 luglio ore 19:00

Luogo: Casa Testori – Largo Angelo Testori 13, Novate Milanese

Orari: da martedì a venerdì ore 10:00 – 13:00 e 14:30 – 18:00 – sabato dalle 14:30 alle 19:30

Chiusura: domenica e lunedì

Ingresso: libero