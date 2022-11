Pallavolo, Luvo Barattoli Arzano difficile trasferta a Terrasini

Si gioca il 26 novembre al Palasport Terrasini (SA)

Nuova trasferta per la Luvo Barattoli Arzano Volley. Sabato 26 novembre alle ore 16:00 la capolista del campionato di serie B1 femminile affronta una delicata trasferta in casa del Volley Terrasini.

Per affrontare nel migliore dei modi una squadra spigolosa come quella siciliana coach Antonio Piscopo ha studiato alla perfezione le mosse da fare, motivando le sue atlete a dare il massimo in campo come spiega la palleggiatrice Elisa Allasia:

La motivazione è di fare sempre meglio ogni partita e di portare avanti ciò che abbiamo fatto fino ad ora.

Una gara che metterà a dura prova il rendimento delle ospiti come spiega la palleggiatrice della Luvo Barattoli Arzano:

Loro sono una squadra ostica. Arrivano all’appuntamento con questa gara dopo aver disputato cinque tie-break su altrettante partite giocate e quindi hanno dimostrato di sapersela giocare con tutti, inoltre sappiamo che il loro campo è un campo molto difficile. Cercheremo ovviamente di esprimere il nostro miglior gioco.

Uno sguardo alla classifica. Detto della Luvo Barattoli Arzano che è al comando della classifica con 17 punti all’attivo, il Terrasini invece occupa attualmente l’ottava posizione ma ha già riposato le due volte previste dal calendario per quello che riguarda il girone di andata. È abbastanza lontano dalla zona rossa per cui ha tutta la tranquillità necessaria per affrontare con la migliore concentrazione possibile questo incontro.

Si gioca al Palasport di Terrasini alle ore 16:00, arbitri dell’incontro Francesca Pighi e Tommaso Piccinini. Fra le altre gare spicca Santa Teresa di Riva contro Hub Ambiente Catania e il derby campano fra Baronissi e Fiamma Torrese.