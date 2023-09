‘Palco d’Autore 2023’: artisti finalisti per tappa nazionale a Salerno

Appuntamento il 17 settembre sulla Terrazza di Marina d’Arechi

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna a Salerno, il 17 settembre, ore 20:30, nella splendida cornice de La Terrazza di Marina d’Arechi, l’evento musicale più atteso dell’anno: ‘Palco d’Autore’.

La quarta edizione di questo prestigioso contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti è ideata da Tino Coppola ed è organizzata dalla Bit & Sound Music.

Una Celebrazione della Musica d’Autore

‘Palco d’Autore’ è molto più di un semplice concorso musicale; è una celebrazione della musica d’autore italiana in tutte le sue sfaccettature. Questo evento è il risultato di una passione condivisa per la musica, la cultura e l’arte, che si riflette nella partecipazione straordinaria degli artisti e del pubblico.

Talenti da Tutta Italia

La tappa nazionale di ‘Palco d’Autore’ raduna talenti da ogni angolo d’Italia. Gli artisti selezionati, scelti tra un numero record di iscrizioni, rappresentano la musica d’autore contemporanea. Questo dimostra l’importanza di ‘Palco d’Autore’ nell’ambito degli eventi culturali dedicati alla musica.

Un Concerto Indimenticabile

La serata culminerà con l’esibizione live dei finalisti, il cui talento sarà valutato da una giuria di esperti del settore. I primi tre classificati riceveranno la prestigiosa Targa ‘Premio Musica e Parole’. La musica d’autore regalerà grandi emozioni, offrendo al pubblico un’esperienza unica.

Artisti in esibizione

Di seguito sono elencati gli artisti che si esibiranno durante la tappa nazionale di ‘Palco d’Autore’ a Salerno il 17 settembre: Matteo Balsamo, Antonio Calabrese, Anna Carpine, Colette, Giuseppe D’Amico, Anna Maria D’Anna, Ciro Manni, Linda Napoli, Giovanna Russo, Maria Carmela Sabetta, Marco Scarfiglieri, Diana Senatore, Matteo Sica, Simone.

Ospiti speciali e partner

La serata sarà condotta da Claudio Gambaro, esperto giornalista conduttore radiofonico e televisivo nazionale, appassionato della scena cantautorale italiana.

Tra gli ospiti, siamo lieti di annunciare che interverranno anche gli artisti vincitori della Tappa di Genova: Jamax, primo classificato, e Diohrà, secondo classificato. Sarà una serata straordinaria ricca di sorprese e talento. Inoltre, ci saranno ospiti a sorpresa sul palco per rendere l’evento ancora più speciale.

La Terrazza di Marina d’Arechi: un luogo magico

La Terrazza di Marina d’Arechi ospita Palco d’Autore ed è un luogo magico con la sua atmosfera unica tra la splendida costa Amalfitana e la suggestiva costiera Cilentana. Offre tramonti mozzafiato ed una vivace scena musicale.

La location riflette l’attenzione per il dettaglio e la cura nell’offrire un’esperienza di alta qualità ai suoi ospiti, creando un’atmosfera elegante e raffinata che si fonde perfettamente con la magia della musica d’autore.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

‘Palco d’Autore’ è l’evento musicale che mette in primo piano la ricchezza e la diversità della musica d’autore italiana. È un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e un’opportunità unica per scoprire i talenti emergenti.