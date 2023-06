Padova, arrivano le ‘Storie sbucciate’ di Sto Gran Tour

Appuntamento il 7 giugno al Chiosco di via Ariosto con ingresso gratuito

Storie di viaggi, storie di vita ed emozioni che, oggi, in maniera del tutto inaspettata, invertono rotta e, dall’universo social, “debuttano” sul palcoscenico.

Come? Grazie a ‘Storie sbucciate’, il tour ideato dall’agenzia di viaggi più creativa d’Italia, Sto Gran Tour, in collaborazione con HUB09, che vedrà in scena da giugno a ottobre la Piccola Compagnia Impertinente impegnata in una tournée esilarante nei maggiori Comedy Club d’Italia. Si tratta di un manipolo di artisti, attori e sceneggiatori davvero sopra le righe, che ha saputo dare vita alle decine di vocali di WhatsApp di aneddoti di viaggio raccolti in questi mesi da tutti i collaboratori Sto Gran Tour.

E si partirà proprio da Padova, mercoledì 7 giugno alle ore 20:30 presso Il Chiosco, via Ludovico Ariosto, 10, con ingresso gratuito, necessario prenotarsi al sito www.comedy.stograntour.com.

In programma dieci tappe in cui, attraverso la divertente formula della stand up comedy, gli attori faranno rivivere a teatro avventure e racconti di viaggio, momenti ‘sbucciati’ da esperienze indimenticabili, emozioni degne di una dimensione e di quel contatto umano che nessuna stories, per quanto azzeccata sia, potrà mai restituire.

Dal digitale al palco, dal like all’applauso. Inoltre, nelle città toccate dalla tournée ci si potrà imbattere nel guerrilla più street food di sempre: verranno infatti distribuite vere banane che saranno il naturale supporto al calendario delle date nei Comedy Club.

Spiega Erica Rossi, marketing manager di Sto Gran Tour:

Le ‘Storie sbucciate’ sono tutte quelle esperienze che si vivono in viaggio, e che quando torni non vedi l’ora di raccontare: sono emozioni, sono imprevisti, sono scene comiche o cambi di programma… momenti un po’ sbucciati quindi, ma che rendono il viaggio terribilmente tuo e deliziosamente imperfetto. L’obiettivo dello spettacolo è dare voce a tutte le vere storie di viaggio che capitano ai veri viaggiatori che amano vivere avventure nel mondo come esperienze di vita e che sono il Dna della nostra filosofia. Faremo rivivere queste storie live, perché il viaggio è anche questo: incontro e scambio lontano dai social. È fondamentale per noi ribadire questo posizionamento rispetto ai competitor: il ritorno all’autenticità del viaggio, lontano dai canali digitali.

Ogni serata prenderà il via alle 20:30 con il Welcome delle hostess Sto Gran Tour, quindi alle 21:00 si procederà con lo spettacolo che durerà un’ora, e dalle 22:00 finale con il momento di network e bicchiere in mano.

Dopo Padova si proseguirà così: 9 giugno a Milano, presso Edit, via Bernina 1C; 10 giugno a Napoli, presso Club Partenopeo, via Coroglio, 144; 12 giugno a Roma, presso Snodo Mandrione, via del Mandrione 63; 12 giugno a Bologna, presso Combo, via De’ Carracci 69/14.

In palio per gli utenti della community viaggi in Sudafrica e Islanda.

Info su https://stograntour.com.

Chi è Sto Gran Tour

Sto Gran Tour nasce nel 2018 da un’idea del giovane siciliano Gabriele Saluci che, grazie alla passione per i viaggi e al seguito TV e social, decide di fondare un tour operator innovativo e irriverente.

Si tratta di una travel boom factory: un tour operator, una casa di produzione cinematografica e un’agenzia creativa capace di lavorare su viaggi, esperienze e progettazione.

Il Team progetta e organizza esperienze di vita concrete e autentiche, sotto forma di viaggi di gruppo in cui i partecipanti possono mettersi alla prova ed acquisire nuove capacità condividendo con gli altri imprevisti e conquiste.

Chi è La Piccola Compagnia Impertinente

La Piccola Compagnia Impertinente nasce a Foggia nel luglio del 2010. Si tratta di un progetto che riunisce e convoglia una serie di professionalità artistiche in ambito teatrale, talenti da formare e valorizzare in spettacoli, laboratori didattici e organizzazione di eventi culturali.

La compagnia si distingue per la sua vena impertinente. È questo, infatti, il carattere dominante del gruppo teatrale sempre impaziente di affrontare, a testa alta e viso aperto, ogni storia. La Piccola Compagnia Impertinente ha sede presso il Piccolo Teatro Impertinente di via Castiglione, 49.