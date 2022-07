Oroscopo dal 1° al 7 agosto 2022

E andammo a rimirar le stelle

Cari tutti,

voglio festeggiare lo scorcio di questa estate regalandovi le previsioni generali del mese di agosto, e le solite della settimana che vanno da lunedì 1° a domenica 7.

In questo cielo c’è anche Mercurio, pianeta del pensiero e della comunicazione, che il 5 agosto entra in Vergine, una posizione in cui si trova decisamente bene, creando gioia positiva su tutti i segni zodiacali.

Dal 20 Marte entra nel segno dei Gemelli per rimanerci per ben 7 mesi, fino a marzo 2023. Marte è così importante perché da un segno pacifico come il Toro, si sposta per sette mesi nei Gemelli, posizionandosi in trigono a Saturno, a spasso per i trenta gradi in questo segno socievole.

Cosa significa? Che tutti impareremo, volenti o nolenti, ad essere più ambigui, con più facce da offrire a chi ci vive intorno, in modo da avere, se non amici, almeno pochi nemici. Fortunati saranno tutti i segni d’aria, l’Ariete e il Leone.

Oltre a Marte, anche Venere nel Leone per tutto il mese parla di Amori dal gusto marino, voglia di coccole e passioni ardenti, che poi siano destinati a finire con l’autunno, poco importa.

Giove in trigono alla dea dell’amore invita alla passione, al poco giudizio. I segni di fuoco che vogliono avere un bimbo o decidere di sposarsi sono fortunati, chi non ha tali aspirazioni, faccia attenzione, questa estate, purtroppo, ha un conto salato, per chi si lascia andare.

Mercurio, invece il 4 agosto passa in Vergine, formando tre trigoni potentissimi, che aiuteranno i segni di terra, i Bilancini, e i Cancerini. A fine mese Mercurio passerà in Bilancia in ottima posizione e il pianeta dell’intelligenza e della dialettica aiuterà un po’ tutti, ma questo lo vedremo al momento.

I Pianeti lenti non cambieranno la propria posizione se non il Sole che come sempre il 23 entrerà nella Vergine, posizionandosi in buon aspetto con Urano e il nodo Nord.

Ultimo, non per importanza, il 12 si formerà la Luna Piena in Aquario, in trigono a Saturno, ma anche di questo ne parleremo al momento. Comunque vada, mi raccomando, godetevi le vacanze, d’estate c’è n’è una sola.

Aspetti importanti

La Luna è in fase crescente per tutta la settimana, lunedì in Vergine poi in Bilancia e Scorpione. Nel weekend la Luna passerà in Sagittario, una splendida falce da vedere nel cielo terso di agosto, tutta per gli innamorati.

Il 5 Mercurio entra in Vergine, la ragione vince sui sentimenti, forse sì, ma anche no, le emozioni si fanno più terrestri, più sensoriali e legate alla terra.

Il 7 Venere fa un bellissimo trigono con Nettuno, dona sensibilità, savoir-faire e diplomazia: approfittiamone.

Dal 1° al 7 attenzione per tutti, Marte è nervoso per l’intera settimana, non c’è da strafare, non dobbiamo essere spericolati alla guida, non impuntiamoci su prese di posizioni poco adatte al momento, a breve andrà meglio.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questo mese vi rende magnetici. Ma voi trovate il giusto riposo; questa settimana, infatti, avrete un po’ di respiro dalle vostre responsabilità, dovute alla famiglia o al lavoro. Non esagerate con la foga che vi contraddistingue, prendete le cose così come vengono.

Una persona amica potrebbe chiedervi un consiglio, incontri e nuove conoscenze sono previste per tutti. Godetevi feste, balli e appuntamenti sotto la Luna, ma anche serate da trascorrere in buona compagnia. Le ore saranno spensierate, specie se siete in vacanza. Attenzione agli alcolici e alle allergie a cui andate soggetti.

Toro

Cari amici del Toro, questa settimana dovete solo amare ed essere amati. Le parole chiave sono amore e passione, conquisterete tutti, come dei rubacuori impenitenti. Valigie alla mano conquistate e fatevi conquistare nelle calde notti estive.

Non fatevi coinvolgere, però, nelle discussioni che potrebbero insorgere in questa settimana, specie con i genitori e/o i figli. Magari delegate, ed evitate ulteriori responsabilità. Quest’estate per tutti e anche per voi, l’ordine è quello di rilassarvi il più possibile. Non date retta a quelle soluzioni che vi girano per la testa e che vi tentano al PC o vi implorano di tornare al lavoro.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, vi sentite bene, Mercurio in Vergine vi rende loquaci ed estroversi, visto che una ne pensate e cento ne fate, non dubitiamo che sentite il bisogno di condividere progetti, sogni e idee, perché state programmando qualcosa di importante, che presto prenderà forma.

Intanto, godetevi l’estate e le vacanze, al vostro rientro vi aspettano nuovi impegni e nuove sfide. La settimana parte nel modo giusto, ma già verso il 3 del mese godetevi un po’ di riposo. Siete un segno inarrestabile, con l’abitudine di lasciare cose incompiute. Gli astri vi invitano a tenere la bocca chiusa, soprattutto non fate scherzi offensivi a nessuno.

Cancro

Cari amici del Cancro, vi attende un amore grande. Questa estate vi farà scoprire il piacere della conquista e della resa. Se, invece, siete in coppia da tanto tempo le stelle vi invitano a dare nuova vita al vostro rapporto, altrimenti potreste davvero incontrare chi vi ruberà il cuore. Con tutto il fascino che vi regala Venere, non sarà certo difficile farla innamorare.

Gli astri vi supportano, avrete delle giornate movimentate e piene di incontri, ma attenzione alle spese. Il lavoro tornerà ad essere interessante e ben retribuito, godetevi queste giornate, perché i soldi in entrata ci saranno e potrete finalmente essere più sereni.

Leone

Buon compleanno a tutti voi, amici del Leone, siete protagonisti assoluti, carismatici, brillanti, affascinanti e vincenti. Sarete felici, sia perché innamorati, sia perché vi è capitato qualcosa di interessante in famiglia o nel lavoro. Cercate di non ripetere gli errori passati, in settimana vi ritroverete ad una festa dove ve ne verrà solo del bene.

Coloro che partiranno per una vacanza lontana saranno fortunati e tutto nasce sotto un buon aspetto. Il lavoro ripartirà con grande slancio specie se lavorate nel commercio o a contatto con le persone. L’amore in coppia è stellare.

Vergine

Cari amici della Vergine, Mercurio vi regala maggiore energia e, finalmente, un po’ di lucidità, dopo che siete stati messi alla prova dagli astri e da Nettuno. Ora è un ottimo momento per dedicare tempo a voi e alla famiglia. Concedetevi serene vacanze e riposo e riprendete fiato, curate l’alimentazione, perché c’è il pericolo di allergie alimentari.

Occhio alle amicizie, soprattutto quelle invadenti e alle gelosie. Non perdete il controllo e mantenete la calma. Rilassatevi con una bella passeggiata nella natura o al chiaro di luna. Weekend emozionante, l’eccitazione potrebbe farvi battere il cuore all’impazzata.

Bilancia

Cari amici della Bilancia è arrivato il momento di andare in vacanza, dimenticate le questioni di lavoro e godetevi il riposo, che vi è necessario per acquisire la lucidità che in questo momento vi manca. Le stelle vi regalano una settimana di riposo e svago.

Chi studia e che lavora deve allentare un po’ la presa. In casa ci sono delle cose da sistemare. In amore c’è il sereno e vi farete in quattro per coloro che amate e per voi stessi. Riuscirete grazie alla vostra straordinaria capacità di risolvere i problemi, a farvi degli amici veramente validi. Avete una salute di ferro e, per chi se ne intende, sono auspicabili degli investimenti e trasferimenti da settembre.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, Venere anche questa settimana vi rende irresistibile, buttatevi e vivete al massimo le lunghe notti d’agosto. Il cuore di chi vi sta vicino batte solo per voi, mentre Mercurio vi rende le giornate leggere, vi evita le scocciature e vi dà più libertà di godere questo periodo.

In amore c’è un incontro a due, possibili viaggi e/o svaghi. Ritroverete voi stessi dopo aver vissuto momenti turbolenti, perdendo fiducia. Non angustiatevi per i problemi di lavoro o di famiglia, verranno risolti e ritornerete sereni. Fate sport, rispettate la dieta e cercate di non esporvi alle temperature elevate.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, gli astri vi spingono a dare importanza al lavoro, al guadagno e alle conquiste economiche. Nel mese di agosto godrete di molti influssi benevoli. Chi lavora con la vostra passione merita di raggiungere posizione di spessore e potrà cogliere delle nuove opportunità e portare avanti dei progetti in vista dell’autunno – inverno.

In amore, chi è single da poco rifugia le relazioni serie a favore di quelle mordi e fuggi. Avete sofferto molto e non volete più ricadere negli schemi passati. Chi è in coppia, invece, potrà lasciarsi andare alla più travolgente passione e programmare delle vacanze o un weekend romantico con la persona amata. Forma fisica smagliante.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la prossima settimana è ancora molto impegnativa per voi, diciamo intensa, ma piena di soddisfazioni. Ciò vale per lavoro, che vi vede presi da questioni interessanti e proficue. Tra poco potrete godervi le lunghe notti d’estate e avrete un sacco di cose da fare, in particolare i single si innamoreranno di una persona nuova e accattivante, mi raccomando, non fatevi fermare dalla paura di soffrire.

In famiglia attenzione ai litigi e alle questioni economiche o di rancore, non trascurare la salute. La congiunzione di Marte Urano Nodo Nord con Plutone nel vostro segno vi donerà un’intuizione formidabile, potrete fare la differenza nella vostra vita e tutto dipende dai vostri temi natali.

Acquario

Cari amici dell’Aquario, è arrivato il momento di una vacanza. Fate le valigie e partite, il resto lo sbrigherete al vostro ritorno con più lucidità. Risentite dell’incertezza del momento, da tempo siete sempre più insofferenti alle restrizioni e alle parole degli altri.

In settimana potreste risentire dello sforzo che state facendo, risentendone a livello fisico, oppure non accetterete più alcuna intromissione nella vostra sfera privata o nel vostro modo di vivere la quotidianità.

Vi sentite controllati da tempo e giudicati, anche in famiglia, ma non è il momento di prendervela con i parenti o gli amici, fate qualcosa di bello che vi piace e fate pace con voi stessi. Chi è in coppia da anni dovrà fare attenzione a non lasciarsi sfuggire la propria irrequietezza.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Venere negli ultimi gradi del Cancro in trigono al vostro segno vi fa pensare e agire con il cuore e non con la testa. Avete voglia di relazioni profonde e sincere, proprio come piace a voi, anche se sarete tentati di viverli solo con la fantasia. Non fatelo, rendeteli reali e otterrete ciò che desiderate.

La situazione lavorativa risente di momenti di fermo, che hanno motivi diversi per ognuno di voi. Le faccende di cuore restano il centro dei vostri pensieri, prendetevi del tempo per ripristinare l’equilibrio che ora vi manca. Riparatevi dal caldo, mi raccomando, la sera uscite di più e fate nuove conoscenze. Mangiate meglio, bevete molta acqua e nutritevi di frutta e verdura.