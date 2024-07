Oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024.

Tante novità per i Pesci, passione per l’Ariete, i Toro sono in cerca d’amore, i Gemelli stanchi sono in pausa. Il Sole è in Leone e spinge tutti a vivere pienamente l’estate. Mercurio in vergine ci vuole intelligenti e intuitivi, mentre Marte sostiene i segni d’aria e li aiuta nelle scelte importanti; fra tutti spicca l’Acquario.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è interessata dalle comunicazioni familiari, nelle quali il vostro fascino naturale vi aiuterà a dipanare vecchi rancori. Come sempre questo periodo dell’anno è dispendioso di energie e voi non siete capaci di rallentare.

Molti faranno nuove amicizie, grazie alla simpatia che suscitano. Potrete godere di grandi consensi, siate seri e non illudete chi è pronto a fidarsi di voi. In amore prendete l’iniziativa, siete irresistibili.

Toro

Cari Toro, il grande cruccio della settimana sono i sentimenti, avvertite il peso di scelte passate da cui vorreste liberarvi, in voi è forte il bisogno di riflettere ed eliminare complicazioni che vi appesantiscono.

Chi cerca l’amore lo fa in modo guardingo, perché ha paura di soffrire; il consiglio è di essere sempre molto chiari, non ruvidi, rispettate i pensieri altrui e tutto andrà bene. Per le questioni finanziarie il momento non è dei migliori, evitate speculazioni dubbie.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è caratterizzata da possibili dissapori in famiglia; problematiche che si sono ingigantite nel tempo, dovrebbero essere riviste e risolte, soprattutto per la vostra pace.

Mercurio in Vergine non vi aiuta nella comunicazione, anzi, siete piuttosto insofferenti e Marte congiunto a Giove nel segno vi rende belligeranti e combattivi. Non rischiate di perdere il consenso di collaboratori e amici per un atteggiamento oltremodo intransigente.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è all’insegna delle nuove conoscenze. Interessati al vostro benessere desiderate prendervi cura di voi, il consiglio è rallentare e godervi la compagnia di chi amate.

Le vostre armi migliori sono la gentilezza e la pazienza, allora usatele sempre e con tutti, potrete instaurare relazioni interpersonali emotivamente positive, che vi daranno una marcia in più per tutte le vacanze in compagnia delle persone che amate.

Leone

Cari Leone, ottima la settimana, tante le emozioni positive. Per non perdere nulla, fate progetti, organizzate il futuro di tutto punto ed esprimete i vostri sentimenti a chi vi fa battere il cuore.

Le energie da spendere sono tante, tuttavia, evitate di mettere a rischio il vostro benessere psico – fisico e dedicate più tempo al riposo. Non ascolterete questo consiglio, il periodo del Sole nel vostro segno è sempre un periodo che vi vede oltre, negli impegni, nelle relazioni e nelle feste.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è divisa in due parti, bella la prima, mentre la seconda vi vede impegnati in piccoli litigi e qualche incomprensione da cui non riuscirete a districarvi. Mostrarsi più comprensivi e dare sostegno a chi ve lo chiede sarà un modo per passare il tempo e defluire qualche malumore passeggero.

Date retta a Mercurio favorevole nel segno, che vi dona tutta la razionalità di cui avete bisogno per affrontare la settimana. Potreste risentire di una stanchezza fisica, riposate.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è positiva, vi sentirete anche carichi, ma avvertirete comunque uno strisciante malessere, per cui avrete bisogno di ritagliarvi degli spazi personali, soprattutto mentali.

La settimana vi vede impegnati nella costituzione di un equilibrio personale che non svanisca con le prime piogge. Sole e Venere vi sostengono e Marte vi dona coraggio ed entusiasmo nella definizione di un’opportunità professionale a cui tenete molto.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi vede determinati a divertirvi in modo sfrenato, anche se sentirete quella sottile insoddisfazione che ogni tanto serpeggia e vi rende di malumore, ma non sarete disposti ad arrendervi e allora giù con la festa; ecco questo è l’atteggiamento che avrete. Mercurio in sestile vi rende arguti con il pensiero e la parola. Riuscirete a superare la settimana indenni, però, non esagerate con le stranezze.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è positiva se vi limitate alle serate tra amici, a ballare, a chiacchiere di tutto ma mai d’amore, le cose di cuore non funzionano. Anche in famiglia evitate di evidenziare troppo il vostro pensiero, che non verrà accolto per quello che è, un consiglio, ma visto come una provocazione.

Marte e Giove in Gemelli vi rendono irascibili, a torto o a ragione, e la diplomazia, mai stata il vostro forte, manca del tutto.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è serena. Dopo le opposizioni passate, finalmente Mercurio positivo vi dona sensibilità e tante emozioni, che vi rendono il tempo positivo e tranquillo.

Riuscirete a riorganizzare gli spazi, i progetti andati in frantumi, recuperate fiducia, prendetevi cura di voi, sia sul lavoro, che nella vita affettiva, meravigliando chi vi sta accanto con la vostra tenerezza e le dimostrazioni di affetto, per voi inusitate. Aspettatevi una bella novità.

Acquario

Cari Acquario, settimana di forte tenerezza nella vita sentimentale, i pianeti in Gemelli vi rendono meno spigolosi e determinati a vivere pienamente questa estate, con tutto quello che vi può offrire, storie al limite, serate infuocate e nuovi amori, il tutto con lucida progettualità.

Volete vivere fuori dagli schemi e il vostro pensiero va verso ciò che risulta essere originale. Tutto va bene anche sul lavoro, dove vivrete di rendita per quanto avete già fatto. Possibili incontri con persone del passato.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vede coraggiosi e volenterosi a consolidare i legami affettivi, volete amare ed essere amati alla luce del Sole, pensarvi di qualcuno e amare qualcuno in maniera seria e, perché no, regolarizzare la vostra intesa.

Finalmente riceverete quella notizia o quell’occasione che vi darà ragione, avete scommesso su voi stessi e avete vinto. Anche la forma fisica, che per voi risente dell’umore, va alla grande, forti di un equilibrio duramente conquistato.