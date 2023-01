Ordine dei Medici di Caserta organizza corso BLSD

Dal 2 febbraio 5 appuntamenti per il Corso di formazione professionale teorico/pratico per il supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce nell’adulto

Carlo Manzi, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, rende noto che la commissione ‘Giovani Professionisti’ ha promosso il corso di formazione professionale teorico/pratico per il supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce nell’adulto, BLSD, linee guida 2020.

Il corso si tiene in collaborazione con il Centro di Formazione in Emergenza Sanitaria ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, Centrale Operativa 118, diretto da Roberto Mannella.

Referente interno per la Commissione Giovani Professionisti è Emanuele Spina.

Il corso, che si svolgerà presso la sede in via Bramante 19, è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti dell’Ordine dei Medici di Caserta.

Queste le date in calendario: 2, 7, 16, 21 e 28 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Gli organizzatori evidenziano: