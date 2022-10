Opportunità europee per il rilancio dell’Emilia Romagna

Appuntamento il 10 ottobre a Bologna nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Il 10 ottobre mattina a Bologna si tiene un incontro organizzato dalla Regione Emilia Romagna, dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e dagli Europe Direct della regione sull’impatto dei fondi UE per il rilancio di crescita lavoro e competitività nella regione.

L’evento è un’occasione per far conoscere a cittadini e imprese l’utilizzo dei fondi legati a Next Generation EU, PNRR italiano, il bilancio pluriennale 2021/2027 e i progetti finanziati dalla Banca europea degli investimenti, BEI.

Gli strumenti economici dell’Unione europea sono volti a rafforzare la crescita sostenibile e l’innovazione, con attenzione alla transizione energetica e digitale, alle infrastrutture di rete, alla formazione, allo sviluppo rurale, alla ricerca e all’innovazione.

L’incontro, dal titolo ‘Next Generation EU, programmi UE e fondi BEI: opportunità per imprese e cittadini dell’Emilia Romagna’ ha lo scopo di favorire il confronto pubblico su tali priorità e massimizzare quindi l’impatto dei fondi per il tessuto economico e sociale.

Interverranno, tra gli altri, la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna Emma Petitti, la Vice Presidente della BEI, Gelsomina Vigliotti e i parlamentari europei Herbert Dorfmann (PPE-SVP), Brando Benifei (SD-PD), Alessandra Basso (ID-Lega), e Sabrina Pignedoli (NI-M5S).

Chiuderà i lavori il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Programma, ospiti e iscrizioni

Dove: Sala Guido Fanti, viale Aldo Moro 50 – Bologna

Quando: 10 ottobre – 9:30