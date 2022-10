Lazio, bando partecipazione scuole al Salone nazionale dello Studente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Pubblicato il bando della Regione Lazio per le scuole che intendono partecipare al Salone nazionale dello Studente che si terrà a Roma dal 19 al 21 ottobre 2022 per il rimborso dei costi di trasporto.

Spiega l’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino:

Con questo avviso la Regione Lazio intende promuovere la più ampia partecipazione degli studenti delle scuole superiori di secondo grado del Lazio al Salone nazionale dello Studente riconoscendo agli Istituti scolastici interessati il rimborso delle spese di trasporto sostenuti tramite noleggio bus, di cui si dovrà garantire la piena capienza, per un importo massimo di 800 euro per ciascun Istituto, con risorse a valere sul PR FS+ Lazio 2021-2027.

Organizzato da Campus Orienta Digital in Collaborazione con Regione Lazio e l’Ufficio scolastico regionale presso la Fiera di Roma, il Salone nazionale dello Studente è rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV e V delle scuole superiori di II grado, ai docenti e alle famiglie.

La partecipazione, libera e gratuita, permetterà agli studenti di maturare fino a 15 crediti PCTO.

Conclude Di Berardino:

Sarà un’occasione preziosa anche per noi come Ente per promuovere e far conoscere cosa facciamo concretamente per gli studenti e i giovani del Lazio, per sostenerli nel percorso di formazione, competenze e di preparazione al mondo del lavoro.

Il Salone dello Studente in presenza sarà uno stimolo importante per tanti giovani e simbolo di una nuova ripartenza dopo mesi difficili per studenti e studentesse.