Open Day all’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia

In programma il 27 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 27 gennaio dalle ore 15:30 alle 19:30, come da consuetudine, l’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia aprirà le porte agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado e ai loro genitori, al fine di promuovere un’Offerta Formativa multiforme, sempre aggiornata e al passo con i tempi che dal prossimo anno potrà avvalersi anche di nuovi ambienti e nuovi spazi tecnologicamente all’avanguardia.

Un’offerta ‘trasparente’ che parla attraverso gli esiti dei suoi alunni e la soddisfazione del territorio.

Basti pensare ai dati pubblicati dalla Fondazione Agnelli che restituiscono il ritratto di una scuola che assicura basi formative di qualità e un metodo di studio efficace, all’interno di un percorso di orientamento che riesce a valorizzare le singole individualità.

Dalla riflessione costante sulla qualità dell’azione didattica e da un’attenta valutazione delle esigenze sociali, infatti, nasce una progettazione articolata che ha come obiettivo primario quello di dare ad ogni studente gli strumenti per costruire qualsiasi futuro e i sogni; che, educando all’impegno, alla costanza, al rigore, in un clima di sereno e costruttivo confronto, dia a tutti la possibilità di trovare la propria strada e la forza di seguirla; che grazie alla flessibilità realizzi un modello di scuola centrato sulla ricerca costante del risultato migliore attraverso un continuo adattamento della forma organizzativa e didattica ai bisogni formativi via via emergenti.

I ragazzi guideranno gli ospiti alla scoperta del loro Istituto, raccontando le esperienze e i successi di cui sono protagonisti, presentando progetti e attività, mostrando i luoghi nei quali trascorrono la loro vita di studenti.

Sarà un momento di gioia in cui potranno esibire con fierezza e orgoglio il frutto del loro lavoro e del loro impegno. Guidati dal cuore e dalla fantasia sapranno rivelare il volto migliore della Scuola.