‘ReMozart’ alla Chiesa di Santa Caterina da Siena

In concerto a Napoli il 28 gennaio

Creatività, pluralità e contaminazione sono le parole chiave di ‘ReMorzart’, la nuova proposta musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, in scena domenica 28 gennaio, alle ore 18:00, presso la Chiesa Santa Caterina da Siena.

Protagonista e interprete musicale è il NEMA Ensemble, che presenta un progetto di riattivazione del potere intrinseco all’opera mozartiana: ‘ReMozart’ è la terza tappa di un percorso a cura di Cosimo Abbate, Direttore del NEMA Ensemble, e Lorenzo Pone, i cui obiettivi sono la scoperta del linguaggio musicale di giovani compositori e la volontà di rendere Napoli un polo di produzione, accoglienza e diffusione delle nuove manifestazioni musicali del presente.

Il concerto sarà un vero e proprio percorso attraverso le sfaccettature della poetica di Mozart, restituite ad echi e significati del tutto rinnovati attraverso il prisma della contemporaneità.

Info e prenotazioni al numero 081-7611221 o sul sito turchini.it.

Costo del biglietto intero 10 euro; ridotto 7 euro, acquistabili al botteghino o sul sito TicketOnLine – Azzurro Service.

I brani proposti sono tutti scritti appositamente per il progetto ‘ReMozart’ ad esclusione di Mozart-Adagio, Arvo Pärt, e commissionati dal NEMA Ensemble a sei brillanti compositori tra i 25 e i 35 anni, fervidamente attivi sulla scena internazionale: lo sforzo di questi giovani talenti è stato quello di fondere i nuovi linguaggi con l’irrinunciabile retaggio della tradizione musicale, per un’arte vogliosa di definirsi ‘contemporanea’ in quanto composita e attuale.

Il valore espressivo dell’opera mozartiana verrà quindi rappresentato come un ventaglio di possibilità che spaziano dalla rielaborazione che espande e illumina le peculiarità intrinseche della pagina originaria, fino a forme di trasfigurazione radicale del pre-testo mozartiano.

Talora appariranno dunque esplicite citazioni trasfigurate come in un prisma o in una visione onirica, talora sarà il genere e la forma mozartiana a farsi riconoscere, pur manifestandosi mediante linguaggi musicali lontani e diversi.

In questo laborioso lavoro di sperimentazione lo spettatore è invitato a ripensare a Mozart con uno stato d’animo nuovo, rimuovendo ogni pregiudizio ed etichetta sulla figura del genio di Salisburgo, e a lasciarsi trasportare dall’experience di ‘ReMozart’.

I brani in programma ‘Suedama’ di Rouzbeh Rafie e ‘Within a minute’ di Apollonio Maiello sono stati presentati in prima assoluta dal NEMA Ensemble nella stagione concertistica dell’Accademia Chigiana lo scorso agosto 2023, ‘Mozart – Adagio’, Arvo Pärt è stato eseguito per la prima volta nel 1992. I restanti brani del presente concerto sono eseguiti in prima assoluta.

Programma

NEMA Ensemble, ‘L.D.I.Q.R.’ – prima esecuzione assoluta

Rouzbeh Rafie, ‘Suedama’

Riccardo Perugini, ‘Adagio’ – prima esecuzione assoluta

Andrea Damiano Cotti, ‘Ouverture da ‘Il flauto magico” – prima esecuzione assoluta

Arvo Pärt, ‘Mozart – Adagio’

Apollonio Maiello, ‘Within a minute’

Domenico Turi, ‘La notte delle dissonanze’ – prima esecuzione assoluta

Roberto Vetrano, ‘Divertimento’ – prima esecuzione assoluta