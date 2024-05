1900 presenze in due giorni all’open meeting ‘Grandi Ospedali’ a Napoli

Quattromila i partecipanti online per l’evento organizzato da Koncept

Quasi 6.000 persone, 1.900 in presenza e 4.000 online, hanno partecipato ai due giorni di workshop della terza edizione dell’open meeting “Grandi Ospedali’ svoltosi a Napoli.

Un appuntamento – organizzato da Koncept e promosso con FIASO – divenuto di riferimento nazionale per la sanità italiana e che ha riunito centinaia di ospiti: scienziati, professionisti, manager per uno scambio di idee ed esperienze e per elaborare progetti innovativi.

La terza edizione di ‘Grandi Ospedali’ è stata realizzata grazie alla collaborazione di AORN A. Cardarelli, AOU Federico II e Università degli Studi Federico II di Napoli.

Workshop, dibattiti, laboratori dedicati al futuro della sanità e delle scienze, alle prospettive dei grandi ospedali, del territorio e alle questioni di genere.

Una due giorni che ha coinvolto le eccellenze sanitarie italiane per promuovere la collaborazione e dibattere sui temi centrali legati al futuro della sanità.

Paolo Petralia, Vicepresidente vicario FIASO, dice: