Napoli, ordinanza per manifestazione musicale ‘Wayo Live Band’

Il 2 giugno, nel complesso sportivo ‘La Paratina’, divieto vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della manifestazione musicale ‘Wayo Live Band’, che si terrà domenica 2 giugno nel complesso sportivo ‘La Paratina’ in via Nuova Toscanella n. 231, il Sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Ordinanza