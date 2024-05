Debutto di gusto per le ‘Zucchine di San Pasquale’

Presentato al pubblico il piatto preparato dagli studenti dell’Istituto ‘Leone – Nobile’ di Nola (NA)

I ragazzi hanno aspettato per mesi questo evento, e finalmente questa mattina, 31 maggio, le zucchine di San Pasquale, il piatto ideato dagli studenti dell’Istituto ‘Leone – Nobile’ di Nola (NA), è stato presentato al pubblico.

Il progetto in realtà viene da lontano, e rientra nel progetto ‘Programma un piatto’: si è trattato in pratica di un accordo di tipo didattico – produttivo stretto tra l’ITIS Leone – Nobile, l’istituto alberghiero ‘Galileo Galilei’ e la cooperativa ‘Eccellenze Nolane’.

Il cammino intrapreso da studenti e insegnanti ha visto realizzarsi una filiera completa di produzione, a partire dalla coltivazione dell’ingrediente principale, le zucchine, fino alla preparazione materiale del piatto.

Gli alunni dei due istituti hanno seguito incontri di formazione specifica, ed hanno materialmente lavorato alle fasi di preparazione della pietanza che essi stessi hanno ideato.

L’appuntamento stamattina è stato nei locali di ‘Eccellenze nolane’ in via Mario De Sena, dove sono intervenuti il Vicesindaco di Nola, Carmine Sautariello, il Dirigente del Leone – Nobile Vincenzo Serpico, il rappresentante di Coldiretti Antonio Napolitano, il titolare di Eccellenze Nolane Giovanni Trinchese, ed i docenti referenti del progetto, Bruno Sorrentino e Gennaro Giugliano.

I ragazzi hanno utilizzato, tra l’altro, come ingredienti pomodorini caramellati, olio di oliva extravergine, zucchine di San Pasquale e pecorino romano.

Il Dirigente scolastico Vincenzo Serpico commenta: