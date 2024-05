Ciacciarelli: Finanziati importanti interventi per territorio Sora (FR)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha partecipato oggi alla conferenza stampa organizzata dal Comune di Sora per illustrare gli interventi finanziati dall’Assessorato all’Urbanistica in località Pontrinio e San Giuliano.

L’Assessore Ciacciarelli ha dichiarato:

Abbiamo provveduto a programmare i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel Piano di Zona in località Pontrinio per un importo di circa 430 mila euro ed i lavori di riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione in via Edoardo Facchini, località San Giuliano, per un importo di quasi 465 mila euro.

Tali interventi determineranno la sistemazione di spazi verdi, strade e pubblica illuminazione che dovranno essere affidati per poi essere definitivamente avviati.

Una importante risposta per l’intero territorio di Sora, che conferma il buon lavoro svolto in questi mesi dal nostro Assessorato formato da professionalità costantemente attente alle problematiche ed esigenze derivanti dal nostro territorio.

Ringrazio l’Amministrazione di Sora ed in particolare il Consigliere Comunale Lino Caschera che ha pedissequamente seguito il lavoro svolto dai nostri uffici per il territorio di Sora.